На Украине заметили "прозрение" Зеленского по вопросу отношения Запада к стране

Вадим Карасев

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" заявил, что президент Владимир Зеленский начинает понимать, как действительно Запад относится к стране. Президент "прозревает", считает политик.

"Нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа нет", – заметил Мураев.

Бывший парламентарий уверен, что Евросоюз даже при желании не сможет подтянуть Украину до своего уровня, поскольку сейчас переживает немало собственных проблем.

Великобритания вышла, понимая, что экономически там не все в порядке. Поэтому этого пути нет.

Как сообщал Ruposters, ранее Зеленский поставил ЕС условие для саммита "Восточного партнерства".