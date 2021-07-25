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Наталья Водянова опубликовала фото с отдыха с мужем Антуаном Арно и детьми

Наталья Водянова опубликовала фото с отдыха с мужем Антуаном Арно и детьми

39-летняя Наталья Водянова обожает проводить отпуск с семьей. Совсем недавно она вместе со своей дочерью отдыхала в спа-отеле на побережье Испании, а сегодня публикует фото с итальянского побережья Амальфи, куда супермодель приехала впервые вместе с 44-летним мужем Антуаном Арно и пятью детьми: 20-летним Лукасом, 15-летней Невой, 14-летним Виктором, 7-летним Максимом и 5-летним Романом. Компанию семейству также составила подруга Натальи — итальянская супермодель Мариякарла Босконо со своей дочерью.


Наталья Водянова со своими детьми и дочерью подруги

Самый невероятный отдых ala familia,

— подписала Водянова новые яркие фото в своем инстаграме.


Нева Портман

На отдыхе Наталья и ее родные много гуляли, наслаждались морскими и горными пейзажами, а также устраивали себе гастрономические дегустации.

Изюминкой поездки является маленькая деревушка Равелло с ее потрясающими садами и роскошными видами. Очень рекомендую идти пешком, а не на машине до Равелло, так как виды заставили меня лично заплакать. Подъем занимает примерно один час, с детьми это нелегко, но оно того стоит! Каждый действительно заслужил вкусное мороженое!

— поделилась Наталья с подписчиками.

Также основательница фонда "Обнаженные сердца" рассказала, что обязательно вернется в это райское место в августе. В это время там будет проходить ежегодный музыкальный фестиваль и у супермодели будет возможность послушать концерт под руководством выдающегося дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева.


Виктор Портман

Ну а пока Наталья продумывает только детскую программу развлечений: все же большинство путешественников в семье — дети и подростки.

Напомним, старшие дети родились у Натальи в браке с британским аристократом Джастином Портманом, а двое младших — в браке с нынешним мужем, французским предпринимателем и владельцем многомиллионного состояния Антуаном Арно, младший брат которого, к слову, недавно женился на своей девушке Жеральдин.


Виктор и Нева Портман
Антуан Арно с детьми
Мариякарла Босконо и Антуан Арно
Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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