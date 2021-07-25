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Ногти клеш: что мы знаем о новом нейл-тренде, по которому сходят с ума в TikTok

Ногти клеш: что мы знаем о новом нейл-тренде, по которому сходят с ума в TikTok

Так уж вышло, что большинство современных трендов в сферах моды и красоты сейчас зарождаются на самых популярных среди молодежи платформах — в TikTok или в инстаграме. Не так давно мы уже рассказывали о макияже "глаза Бардо", который стал популярным именно благодаря стараниям тиктокерш и инстадив. На этот же раз речь пойдет о необычной тенденции в маникюре, которая получила в сети сразу несколько оригинальных названий — ногти клеш, утиные ногти или ногти-веер.

Duck nails в дословном переводе с английского означает "утиные ногти" — именно такое название новый нейл-тренд получил среди пользовательниц TikTok, которые сейчас активно продвигают его в массы. Такое название тиктокерши дали новой тенденции благодаря характерной особенности, отличающей этот вид маникюра от всех остальных. Речь о расширенных от основания к краю кончиках ногтей, которые чисто визуально напоминают утиную лапку.


По тому же принципу новый тренд уже получил несколько альтернативных названий. Среди них — ногти клеш и ногти-веер. Как можно догадаться, здесь авторы тренда опять отсылают нас к схожести форм.


 


На данный момент хештег #DuckNails в TikTok собрал уже больше 20 миллионов просмотров, а это говорит о том, что ногти клеш — новая модная тенденция.

Чаще всего ролики с таким хештегом публикуют пользовательницы из Америки и других стран, а вот до России тренд пока в полной мере не дошел — по всей видимости, из-за любви наших соотечественниц к более классическим формам в маникюре.



Утиные ногти, или ногти клеш являются полной противоположностью уже знакомых нам форм "балерина", "стилет" и "миндаль", где кончик ногтей не расширяется, а сужается к концу. Чем же хорош, по мнению нейл-мастеров, новый тренд с просторов TikTok? Ответ прост — он дает больше возможностей для различных экспериментов с дизайном.


 


Однако, как мы хорошо знаем, любое новое — это хорошо забытое старое. Вдохновиться на новый тренд тиктокерши и инстадивы могли эпохой нулевых, ностальгия по которой в наши дни ощущается особенно остро. Как раз в тот период было модно носить френч со слегка расширенным от основания к концу кончиком. Именно с таким маникюром в свое время на публике появлялись Виктория Бекхэм и другие звезды нулевых.

К слову, Эзра Миллер еще в 2019 году предсказал скорое возвращение тренда на ногти с расширенным кончиком, появившись с похожим маникюром на Met Gala.


Эзра Миллер на Met Gala 2019


Впрочем, сегодня ногти клеш разительно отличаются от того маникюра, который был популярен в нулевые: кончики ногтей стали еще шире, а вместо классического френча предлагается целая масса вариантов дизайна с использованием страз, наклеек и разного рода нейл-аксессуаров.




Пока нейл-мастера из России признаются, что новый тренд еще не пользуется популярностью среди их клиенток, которые привыкли к более естественному и аккуратному маникюру. Но не будем забывать, какое влияние на тренды оказывают звезды соцсетей: стоит, к примеру, Насте Ивлеевой или Вале Карнавал сделать такой маникюр, как в салоны красоты с таким же запросом пойдут все их многочисленные подписчицы.



К слову, уточнить у мастера, сможет ли он сделать вам ногти клеш, стоит заранее. Дело в том, что для такого нейл-дизайна потребуется наращивание, а типсы такой формы есть далеко не у всех. Перед тем как делать такого рода маникюр, вы также должны осознавать и все "сопутствующие риски".

Так, обладательницы утиных ногтей уже обрисовали круг проблем, с которыми успели столкнуться в быту. Они отметили, что с ногтями клеш им неудобно набирать сообщения на телефоне, а также признались, что из-за широких кончиков ногтей с трудом снимают и надевают кольца на пальцы.



@bhadbhabie

The French was too extra for me this look more classy

Good Days - SZA

@slayedbykashhh

Only the real og’s know #askyourgranny #ducknails #nailroom

Itty Bitty Piggy - Nicki Minaj

@nailsdani

do u like flared/duck nails?##ducknails ##flarednails ##campana ##puntacampana ##nailsdani

Jalebi Baby - Tesher

@nailsdani

I love them##nailsdani ##flarednails ##ducknails ##uñascampana ##charms ##pink ##lovepink ##bayareanails

Una Vaina Loca - Fuego


Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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