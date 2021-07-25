Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 июля 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на этот день поможет вам понять, как правильно поступать в той или иной ситуации. Эксперты рассказали, какое число будет управлять миром в это воскресенье.

Этот день обещает быть ярким и благоприятным. Вселенная будет посылать нам знаки судьбы, поэтому вам стоит научиться их читать. Завершение недели для большинства людей пройдет на позитивной ноте.

Число-покровитель 25 июля 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет руководить миром в этот день, необходимо сложить все цифры даты 25.07.2021 и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть, 7. Получаем: 2+5+0+7+2+0+2+1+7=26. 2+6=8.

Восьмерка является символом материальности бытья. Сегодня форма превалирует над наполнением. Стоит посвятить время заботе о своей внешности и покупке новой одежды. Это число довольно спокойное. Оно помогает нам принимать все то, что происходит в нашей жизни на данный момент. Сфокусироваться на самих себе будет правильным решением, но забывать про семью и вторую половинку не стоит. Главный символ этого дня — песочные часы. Они олицетворяют собой перетекание материи из одной формы в другую. Это благоприятный день для покупок.





События 25 июля из прошлого

Чтобы понять, каким будет это воскресенье, необходимо обратиться за помощью к истории и вспомнить, каким 25 июля было в прошлом и чем этот день выделялся на фоне остальных.

25 июля 1139 года Португалия официально стала королевством. Это отлично сочетается с описанным выше фактом о том, что Восьмерка занимается преобразованием одних форм проявления власти в другие.

25 июля 1587 года в Японии запретили христианство. Членам духовного общества велено покинуть страну. Не всегда преобразования 25 июля проходят мирно. Иногда нужно надавить, поставить условия или ультиматум. Главное — не начинать открытого конфликта.

25 июля 1948 года было открыто Ромашкинское нефтяное месторождение, которое является одним из самых богатых в мире. Сегодня вы легко можете получить интересное и выгодное предложение, найти внушительную сумму денег.

25 июля 1984 года впервые в истории в открытый космос вышла женщина. В 2007 году первой женщиной-президентом Индии стала Пратибха Патил. Это день, когда происходит то, что на первый взгляд кажется неестественным и непривычным. Не бойтесь таких обновлений.

Советы нумерологов на это воскресенье

Если вы соберетесь отправится на шопинг, то лучше покупать товары и услуги за наличные. Это благоприятный день для обмена, починки старых вещей.

Это отличный день для преподнесения подарков близким и второй половинке. Также можно делать подарки малознакомым людям, чтобы произвести на них особое впечатление.

Старайтесь избегать эгоизма, угрюмости, негатива. В этот день все плохое запоминается намного лучше, чем хорошее.

Избавляйтесь от хлама. Ненужные вещи выбрасывайте без жалости и сожалений. Если вы это сделаете, то освободите место для чего-то нового.

Талисманы удачи на 25 июля

Это день равенства, поэтому самым лучшим талисманом станет малахит — минерал, в котором сочетаются в равной степени все четыре стихии: Вода, Воздух, Земля и Огонь.

Платиновые украшения также будут крайне полезными, потому что в этом металле тоже есть начала сразу двух стихий — Воздуха и Воды.

Механические часы. Это олицетворение материализма. Если у вас есть настенные или наручные часы с механизмом, они будут приносит вам удачу.