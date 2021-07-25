Пачки сигарет станут страшнее, а сам табак потеряет вкус

Анастасия Иванова

Антитабачное законодательство планируют ужесточать и дальше

00:00 Автор: Юлия Сапрыгина

Пять лет назад, в июле 2016 года, в России запретили продажу сигарет в больших пачках. Тогда с рынка ушли «Максим» по 25 штук и «Ява Голд» по 30 — лидеры продаж в сегментах «20+» и «25+». А ведь когда-то гигантомания набирала обороты, например, «Донской табак» зарегистрировал пачки по 80 штук. Логика производителей была простой: больше сигарет в пачке — меньше затрат на производство — ниже стоимость товара — выше объемы продаж. Именно последний момент и обеспокоил власти, которые тремя годами ранее поставили задачу: снизить потребление табака в стране почти наполовину… «Парламентская газета» вспомнила, какие еще антитабачные законы были приняты в России за последнюю пятилетку, и проанализировала, к чему это привело.

Россия в дыму

Началом современной антитабачной кампании в России принято считать 2008 год. Именно тогда наша страна присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и стала 154-м государством, подписавшим документ. За всю историю организации ни одна конвенция ВОЗ не вызывала такого одобрения.

Как именно будут бороться с вредной привычкой в России, сформулировали спустя пять лет. В День защитника Отечества, 23 февраля 2013 года, президент Владимир Путин подписал Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который вступил в силу в другой символичный день — защиты детей, 1 июня того же года.

Так, согласно выводам британского медицинского журнала Lancet, в 2012 году в России курили чаще, чем в любом другом государстве мира. К таким выводам эксперты пришли, проанализировав ситуацию в 16 странах на разных континентах и полушариях: Бангладеш, Бразилии, Китае, Египте, Индии, Мексике, Филиппинах, Польше, Таиланде, Турции, Украине, Уругвае, Вьетнаме, США, Великобритании и России.

Курильщикам закрутили гайки

В это же время член Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат нескольких созывов Николай Герасименко в марте 2012 года на XV Всемирной конференции «Табак или здоровье» в Сингапуре заявил: Россия занимает второе место по числу курящих в мире, соотечественники выкуривают 398 миллиардов сигарет ежегодно, а в среднем на человека — 17 штук в день. При этом смертность от заболеваний, связанных с курением, тогда оценивалась в районе 40 процентов.

Борьба началась

Бороться за здоровье и жизнь граждан в 2013 году власти решили сразу по нескольким направлениям. Например, законом запретили курить на территории образовательных, медицинских, спортивных, культурных учреждений, детских площадках, лестничных клетках, а также на лайнерах, в аэропортах, гостиницах, ресторанах и в офисах.

Кстати, за два месяца до вступ­ления закона в силу Госдума попросила закрыть свою курилку. А через два месяца после этого -

31 мая 2013 года, в день отказа от курения, Совет Федерации также решил передать журналистам курилку, которую переоборудовали под пресс-центр для просмотра видеотрансляций заседаний.

Всего в мире курят 1,1 млрд человек. При этом курение стало причиной 7,7 млн смертей, в том числе каждой пятой смерти среди мужчин

Источник: РИА «Новости» со ссылкой на журнал The Lancet, 2020 год

«Я вспоминаю, как было раньше: в ресторанах, где было открытое курение, в самолетах, в поездах — это был туман, — поделился с нашим изданием воспоминаниями о событиях тех лет член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый. — Сейчас такую ситуацию даже трудно себе представить. Это все считается само собой разумеющимся делом. Но на самом деле это не само по себе произошло — была проделана огромная работа».

Серьезные ограничения тогда же, в 2013 году, коснулись и торговой сферы. Например, увеличили ответственность за продажу табака несовершеннолетним. Кроме того, сигареты исчезли из киосков и специальных автоматов, а также с ярмарок и выставок. В дополнение к этим мерам на телевидении стали показывать предупреждение о вреде курения перед фильмами, содержащими сцены с употреблением табака, а рекламу сигарет в любом проявлении полностью запретили.

Эти и другие меры должны были привести к тому, что число курильщиков в России, в соответствии с отредактированной уже стратегией Минздрава, должно снизиться до 21 процента к 2035 году.

Электронные сигареты, кальяны и вейпы

В 2016 году был принят закон о запрете больших сигаретных пачек. Напомним, антитабачному закону в то время исполнилось три года и в России, по данным Минздрава, курили уже 30,9 процента жителей страны (против почти 40 ранее).

Кстати, снижения потребления табака удалось достичь в первую очередь за счет отказа от вредной привычки мужчинами, а вот женщины, напротив, стали курить больше, сообщили тогда СМИ.

С 1 июля курильщикам придётся раскошелиться

В том же 2016 году парламентарии впервые всерьез взялись за электронные сигареты, кальяны и вейпы. Их предложили приравнять к сигаретам, а значит, и распространить на них такие же запретительные меры.

«Нам пришлось держать удар перед серьезным вызовом, — вспомнил те времена в интервью нашему изданию зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. — Потому что табачное лобби стало использовать все более изощренные способы, чтобы не позволить людям слезть с никотиновой иглы. Это был ответ на принятые антитабачные меры — их пытались обойти с помощью электронных сигарет и вейпов. При этом уже доказано, что эти приспособления не менее опасны для здоровья человека».

Другим ответом на антитабачное законодательство стал рост контрафактных сигарет. На фоне ограничений только в первом квартале 2017 года он вырос сразу на пять процентов.

В связи с этим депутат Сергей Катасонов (фракция ЛДПР) подготовил законопроект, предусматривающий обязательное уничтожение оборудования для изготовления фальшивой табачной продукции. В том же 2017 году в Госдуме предложили идею о раскрытии состава сигарет. Кроме того, депутаты ужес­точили меры против табачного контрафакта.

Насвай, снюс, IQOS, никотиновые конфеты

Но самой скандальной инициативой 2017 года стал запрет продавать табак тем, кто родился в 2015 году и позднее по достижении ими 18-летия. Такое предложение Минздрав прописал в концепции противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу. Однако инициативу раскритиковали в Минюсте. В итоге Минздрав меру отменил.

Кстати, аналогичные запреты раньше предлагали и другие страны. Например, в Австралии хотели запретить покупать сигареты тем, кто родился после 2001 года, а в Новой Зеландии — тем, кто родился после 2004-го. Однако, как выяснилось, в мире пока еще не выросло ни одно поколение без табака.

Зато в 2018 году, как обнаружилось, выросло поколение насвая и снюса — жевательного и сосательного табака. Борьбе с такой табачной продукцией парламентарии посвятили 2018 год, а также следующий — 2019-й.

«Эта работа также шла непросто, — вспомнил Николай Говорин. — Потому что некоторые аналогичные смеси используются в средствах, которые зарегистрированы как антитабачные. Однако мы настояли, что только то, что рекомендует врач, может быть предметом регулирования. Все остальное должно попадать под запрет».

В этом же 2018 году парламентарии взялись и за нюхательный табак. Его оптовую и розничную торговлю предложили запретить. Однако эта инициатива так и не была принята.

Предварительные итоги антитабачной кампании в России в 2019 году подвел замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Около 30 процентов россиян курят, однако количество курильщиков снизилось на 21 процент с начала реализации антитабачной кампании», — заявил чиновник на февральском Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Однако в 2020 году статистику подправили в Росстате, исследование которого констатировало, что подавляющее большинство жителей России — некурящие: о полном отсутствии пристрастия к табаку заявили 78,2 процента россиян.

В топ-10 самых «курящих» стран входят Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины. При этом каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае.

Источник: РИА «Новости» со ссылкой на журнал The Lancet, 2020 год

Коронавирус вам в помощь

Окрыленные успехами власти продолжили наступление на курильщиков, производителей и продавцов сигарет, владельцев ресторанов и бизнесменов-нелегалов. Так, в 2019 году Минпромторг разработал правила маркировки табачной продукции, Совет Федерации предложил приравнять IQOS к сигаретам, Госдума поддержала ограничение продажи никотиновых конфет, а Минздрав решил сказать нет кальянам в ресторанах.

Последняя инициатива пришлась весьма кстати — в следующем, 2020 году пришел коронавирус, так что раскуривание «трубки мира» стало неуместным. И в марте группа депутатов и сенаторов начала готовить обращение с просьбой о запрете каль­янов в российских кафе из-за угрозы распространения коронавируса.

В этом же году для курильщиков решили ввести лимит на ввоз сигарет в Россию. Неконтролируемый импорт табачных изделий приводил к сокращению доходов бюджета, считают парламентарии. В итоге в документе прописали запрет на ввоз немаркированной табачной продукции и табачных изделий в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 граммов табака или табачных изделий на одного человека.

Сигаретки не найдется!

Для многих причиной отказаться от курения стал перманентный рост цен на сигареты, вызванный в том числе и повышением акцизов. Например, по данным «Табакпрома», в 2010 году средняя цена одной пачки составляла 26 рублей. Очередное, на этот раз рекордное, подорожание пришло вместе с 2021 годом. С 1 января табачные акцизы выросли сразу на 20 процентов — с 1996 руб­лей за одну тысячу сигарет до 2359 рублей.

Не забыли власти и о вейпах, электронных сигаретах и приборах для нагревания табака: акциз повысится с 50 до 60 рублей за одно устройство.

Кроме того, с апреля этого года вступил в силу закон о минимальной цене на сигареты. Ранее она составляла 75 процентов от максимальной розничной цены и для каждой марки сигарет рассчитывалась отдельно. Торговцы использовали этот механизм, чтобы снизить стоимость товара под видом скидок для привлечения покупателей. При этом скидки на табачную продукцию в России запрещены, отметили авторы инициативы — депутаты от «Единой России» и ЛДПР.

В Минздраве рассказали о влиянии отказа от курения на организм

В соответствии с новой системой определять единую минимальную цену по специальной формуле будет Минсельхоз, исходя из минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. В 2021 году она установлена на уровне 108 рублей. По словам Николая Герасименко, главная цель закона — уменьшить спрос на табак: «Чем дороже изделие, тем реже его покупают».

Не карать, а мотивировать

Предварительные результаты антитабачной кампании Минздрав подвел в мае этого года. Распространенность потребления табака среди взрослых в России по итогам 2020 года снизилась на 28 процентов, а среди россиян старше 15 лет — на 21,5 процента, сообщили в ведомстве.

«По сравнению с тем, что было, — это успех, — прокомментировал нашему изданию первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. — Это успех стратегии Совета при Минздраве и всего ведомства, которое получило от Всемирной организации здравоохранения специальную грамоту, которой отмечены успехи России в борьбе с табаком. Так что успех, признанный на мировом уровне».

Сейчас курильщики будут покупать сигареты в страшных пачках, а из их состава исчезнут ароматизаторы. Согласно новой утвержденной концепции по борьбе с курением, 75 процентов площади сигаретных пачек в ближайшем будущем будут занимать рисунки на тему вреда курения. Также Правительство планирует запретить ароматизаторы в табачной продукции, говорится в плане антитабачных мер, опубликованном на сайте кабмина.

Кроме того, VII созыв Госдумы оставляет будущим депутатам серь­езный задел в плане антитабачных мер, отметил Николай Говорин.

«Подготовлен проект закона об общественном здравоохранении. Его главная идея в том, что здоровье — это не ответственность врачей, а ответственность каждого человека, гражданина, руководителя предприятия, местных властей и так далее», — сказал он. И уточнил, что речь не идет о каких-то карательных мерах: «Мы говорим о позитивном мотивировании. Как, например, сейчас введен кешбэк за фитнес. Вот и в плане антитабачной кампании мы хотим говорить: «Вот, Вася, который не курит, получил два дня оплачиваемого дополнительного отдыха»…

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