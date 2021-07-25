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Племянинца принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса

Племянинца принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса

Племянница принцессы Дианы, 30-летняя Китти Спенсер, вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса. Церемония состоялась в старинном итальянском палаццо в городке Фраскати под Римом.



Майкл Льюис

Не так уж и трудно догадаться, какой марки было свадебное платье у Китти — в день бракосочетания племянница принцессы Дианы блистала в наряде бренда Dolce & Gabbana, страстной поклонницей и амбассадором которого она является.

К слову, многие гостьи, которые появились на свадьбе Спенсер и Льюиса, и на девичнике во Флоренции также отдали предпочтение этому бренду.


Китти Спенсер с подругами на девичнике


Свадьба, на которой присутствовало множество звездных друзей пары, британская певица Пикси Лотт, звезда реалити-шоу "Золотая молодежь Челси" Марк-Фрэнсис Вэнделли и не только, стала кульминацией праздничного уикенда, который организовали для гостей жених и невеста.

Приглашенные начали подтягиваться в Рим еще в пятницу вечером: одними из первых к паре присоединились сестры Китти — близнецы Элиза и Амелия. Гости наслаждались прогулками по городу, гастрономическими ужинами и готовились к главному событию — громкой праздничной церемонии, которая завершилась ужином, танцами и фейерверком.


На свадьбе также присутствовали дети жениха от предыдущего брака. Майкл Льюис на пять лет старше отца Китти, младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера, а разница в возрасте с невестой у жениха составляет 32 года.

К сожалению, в сети пока не найти свадебных фотографий жениха и невесты, зато много фото с девичника и прогулок с гостями.



Впервые СМИ написали об отношениях Китти и Майкла, владельца сети модной одежды High street, в августе 2018 года. Льюис сделал предложение Китти в декабре 2019 года в Южной Африке, откуда он родом. В прессе сообщалось, что Китти познакомилась со своим мужем — филантропом, пожертвовавшим миллионы Оксфордскому университету, — через общего друга, бывшего министра обороны Лиама Фокса.

Это не первые отношения Спенсер с мужчиной старше нее. У аристократки уже был роман с итальянским предпринимателем Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро, с которым разница в возрасте составляла 20 лет.



Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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