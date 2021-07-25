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Результаты первого дня Олимпиады-2020: две медали и десятое место в общем зачете

Результаты первого дня Олимпиады-2020: две медали и десятое место в общем зачете

Позавчера состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Токио, а вчера российские спортсмены уже показали первые результаты. Наша сборная, напомним, выступает в этом году без национального гимна и флага из-за громкого допингового скандала. В Японию спортсмены полетели как сборная Олимпийского комитета России. Итак, рассказываем о результатах первого дня.

Анастасия Галашина завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки

Анастасия Галашина принесла команде первую серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио! Спортсменка стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Она лидировала перед последним выстрелом, но в итоге завоевала серебряную медаль.


Анастасия Галашина
Анастасия Галашина

Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо

Тхэквондист Михаил Артамонов принес вторую медаль в копилку команды ОКР — бронзовую. В поединке в весовой категории до 58 килограмм Михаил оказался сильнее аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана — 15:10.

Эмоции довольно смешанные, потому что в начале дня проиграл схватку и думал, что мне возможности побороться за бронзу уже не будет. Но все сложилось как нельзя удачно. Шанс представился, а я решил, что за него нужно хвататься обеими руками,

— поделился эмоциями спортсмен.


Михаил Артамонов

Другие результаты

Мужская волейбольная сборная стартовала с победы: со счетом 3:1 наши спортсмены обыграли аргентинцев. Лучшим бомбардиром в команде стал Максим Михайлов, набравший 17 очков. Он же, кстати, нес флаг команды на церемонии открытия Игр.

Я не устал, а, наоборот, зарядился положительными эмоциями от атмосферы на стадионе,

— поделился спортсмен.


Команда ОКР по волейболу

Также в первом матче группового этапа победили наши пляжники: пара Семенов/Лешуков обыграла испанский дуэт Гавира/Эррера.

Первый день также запомнился зрителям тем, что впервые в истории был сыгран матч Олимпийского турнира по баскетболу 3х3. В нем женская команда ОКР победила хозяек игр, японскую команду, со счетом 21:18. Во втором матче наши спортсменки обыграли команду из Китая со счетом 19:9. Мужская баскетбольная команда в своем первом матче обыграла Китай со счетом 21:13, но уступила Нидерландам с показателями 15:18.


Сборная ОКР по баскетболу

Мужская команда ОКР по спортивной гимнастике заняла общее место в квалификации в командном многоборье и вышла в финал.


Мужская команда ОКР по спортивной гимнастике

В теннисе было одержано сразу четыре победы: Анастасия Павлюченкова, Даниил Медведев, Аслан Карацев и женская пара Вероника Кудерметова/Елена Веснина прошли в следующих круг.


Теннисный матч на Олимпиаде-2020 в Токио

В настольном теннисе наши спортсмены одержали победы, оцененные Олимпийским комитетом как "красивые": сначала Яна Носкова победила француженку Притику Павад со счетом 4:2. Затем ровно с таким же счетом Кирилл Скачков одержал победу над сербом Димитрием Леваяцем.


Яна Носкова

В женском водном поло наша команда одержала давшуюся с трудом победу над сборной Китая — со счетом 18:17.


Команда ОКР по женскому водному поло

Шпажистка Айзанат Муртазаева остановилась в шаге от бронзовой медали — она, увы, проиграла в поединке эстонке Катрине Лехис. Саблист Камиль Ибрагимов с минимальной разницей в одно очко (14:15) уступил спортсмену из Южной Кореи Ким Джон Хвану.


Айзанат Муртазаева

В неофициальном медальном зачете у России десятое место, которое она делит с Сербией. Больше всего медалей получили спортсмены из Китая — у них в копилке три золота и одна бронза. В тройке лидеров также Италия и Япония.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.


Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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