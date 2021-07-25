Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде

Вадим Карасев

Сборная России завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Токио благодаря второму месту

Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

По итогам соревнований россиянка получила 251,1 балла, лишь немного не дотянув до первого места, которое досталось китаянке Цянь Ян. Представительница КНР поставила олимпийский рекорд с результатом 251,8 балла. Третьей стала Нина Кристен из сборной Швейцарии — 230,6 балла.

После награждения Галашина дала небольшой комментарий. Она предположила, что добиться высокого результата ей помогли суровые условия, в которых она готовилась к турниру.

У нас в Ярославле очень старый тир. Даже не знаю, есть ли в Европе, в мире такие тиры. Очень старый. Без электронных мишеней, только бумажные. Я делаю несколько выстрелов, подхожу к ним. Это очень тяжело. Но, возможно, это закаляло меня и помогло.



Олимпиада в Токио открылась 23 июля и продлится до 8 августа. Россия представлена 335 спортсменами, выступающими в 33 видах спорта.