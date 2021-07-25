Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде
Сборная России завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Токио благодаря второму месту
Анастасии Галашиной в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
По итогам соревнований россиянка получила 251,1 балла, лишь немного не дотянув до первого места, которое досталось китаянке Цянь Ян. Представительница КНР поставила олимпийский рекорд с результатом 251,8 балла. Третьей стала Нина Кристен из сборной Швейцарии — 230,6 балла.
После награждения Галашина дала небольшой комментарий. Она предположила, что добиться высокого результата ей помогли суровые условия, в которых она готовилась к турниру.
Олимпиада в Токио открылась 23 июля и продлится до 8 августа. Россия представлена 335 спортсменами, выступающими в 33 видах спорта.