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СК будет расследовать дело о гибели главы Минцифры Приамурья

СК будет расследовать дело о гибели главы Минцифры Приамурья

16:49  Автор: Тамила Аскерова


Источник: Следственный комитет



Следственный комитет по Амурской области принял к производству уголовное дело о гибели регионального министра цифрового развития Александра Курдюкова. Об этом в воскресенье сообщается на сайте СК.

17 июля во время отдыха на турбазе 39-летний Курдюков во время конфликта получил травмы. Пострадавшего госпитализировали, позже он умер в больнице.

«В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

СК проработает вопрос о возможности сбора доказательств дистанционно


В СК не уточнили имя задержанного. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщает, что драка произошла между Курдюковым и пауэрлифтером Алексеем Шкариным.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам дела и поставил ход расследования на личный контроль.

В минувший вторник СК сообщил о том, что в Ставропольском крае задержан начальник регионального УГИБДД Алексей Сафонов. По версии следствия, он руководил преступной группой, которая подозревается в получении взятки. Также задержаны бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и ещё четверо «гражданских лиц».


#происшествия #в регионах


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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