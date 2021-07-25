СК будет расследовать дело о гибели главы Минцифры Приамурья

Влада Некрасова

16:49 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Следственный комитет

Следственный комитет по Амурской области принял к производству уголовное дело о гибели регионального министра цифрового развития Александра Курдюкова. Об этом в воскресенье сообщается на сайте СК.

17 июля во время отдыха на турбазе 39-летний Курдюков во время конфликта получил травмы. Пострадавшего госпитализировали, позже он умер в больнице.

«В настоящий момент следователями задержан подозреваемый в совершении данного преступления», — говорится в сообщении.

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В СК не уточнили имя задержанного. Телеканал «360» со ссылкой на очевидцев сообщает, что драка произошла между Курдюковым и пауэрлифтером Алексеем Шкариным.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам дела и поставил ход расследования на личный контроль.

В минувший вторник СК сообщил о том, что в Ставропольском крае задержан начальник регионального УГИБДД Алексей Сафонов. По версии следствия, он руководил преступной группой, которая подозревается в получении взятки. Также задержаны бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и ещё четверо «гражданских лиц».

#происшествия #в регионах

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