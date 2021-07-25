США призвали перенести Олимпиаду-2022 из Китая

Вадим Карасев

Американские конгрессмены призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отложить проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине или перенести их в другое место из-за политики в отношении уйгуров, пишет Axios.

Представители Конгресса США Джефф Меркли, Марко Рубио, Джеймс Макговерн и Крис Смит направили письмо главе МОК Томасу Баху и в нем заявили, что Игры не должны проводиться в стране "правительство которой совершает геноцид и преступления против человечности". Законодатели указали также, что не заметили каких-либо шагов МОК с целью заставить китайское правительство изменить свое поведение. Таким образом конгрессмены поддержали инициативу активистов и китайских этнических меньшинств, требующих переноса Олимпиады-2022.

МОК ранее заявлял, что не должен решать политические вопросы вокруг Китая, поскольку организация — не "сверхмировое правительство". При этом у МОК возникли проблемы из-за контракта на униформу с китайской фабрикой, рекламирующей синьцзянский хлопок, в производстве которого задействованы уйгуры. На западе обвиняют Пекин в нарушении прав уйгуров, насильственной стерилизации и тотальной слежке за ними. Китайская сторона отвергает эти обвинения.

Как писал Ruposters, американские конгрессмены ранее уже призывали перенести Олимпиаду-2022 и грозились обсудить с союзниками бойкот Игр в Пекине.