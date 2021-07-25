Таро-прогноз на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Вадим Карасев

Завершить июль на позитивной ноте и начать последний месяц лета удачно поможет Таро-прогноз. Своевременные советы старших Арканов будут полезны тем, кто хочет взять от жизни все.

Карты Таро популярны, и с их помощью составляют точные прогнозы. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какие события будут происходить в последнюю неделю июля, чтобы без труда справиться с намеченными делами и успешно обойти трудности, мешающие развитию.

Овен





Начало недели встретит Овнов картой «Луна». По этому Аркану важно соблюдать простое правило, чтобы привлечь успех: не верить домыслам и слухам, а также доверять своим предчувствиям.

Аркан «Солнце» указывает на завершение трудностей и возможность привлечь успех, не прилагая серьезных усилий. Овны в середине недели смогут насладиться своим триумфом и разделить радость с близкими людьми.

Карта «Башня» призывает Овнов начать август с отказа от старых идей и планов. Аркан указывает на период, когда замки из песка рушатся, обнажая правду. Овнам остается лишь пройти путем, на который указывает судьба.

Телец





Карта «Повешенный» открывает неделю и советует Тельцам не торопиться с выводами. По этой карте нужно разобраться с делами прошлого, которые не дают идти вперед. Развязав узелки, Тельцы смогут начать новый жизненный этап.

Карта «Дьявол» говорит о проблемах, избежать которых удастся, если контролировать эмоции и не потакать желанию оставить дела в угоду развлечениям и праздности. По этой карте важны выдержка, спокойствие и умение видеть перспективы.

Аркан «Императрица» говорит о том, что Тельцам не составит труда обрести гармонию в личной жизни. Рост и развитие гарантированы тем, кто идет путем созидания и не подгоняет время, пытаясь обмануть судьбу.

Близнецы





Аркан «Император» открывает неделю, призывая Близнецов поступать мудро и не судить предвзято. Карта сулит приятные перспективы в деловой среде, возможность повысить авторитет и привлечь материальные блага.

«Императрица» в раскладе — карта, по которой Близнецы смогут преодолеть любые трудности, но для этого важно слушать свое сердце и доверять знакам Вселенной. Они предупредят, если путь будет выбран неверно.

По карте «Луна» переход к августу будет проблематичным лишь в том случае, если Близнецы будут общаться с токсичными людьми. Аркан призывает отстаивать личные границы и никому не позволять манипулировать собой.

Рак





Начало недели по карте «Маг» будет оптимистичным. Раки смогут найти выход из тупика благодаря своей находчивости, а также найти путь к новым вершинам. Для этого важно опираться на свои навыки и мыслить креативно.

Карта «Верховная жрица» описывает ситуацию, когда нельзя торопиться. Раки должны быть предельно собранными, чтобы не упустить важных деталей. Они укажут на время, когда нужно совершить рывок, чтобы обрести желаемое.

Аркан «Сила» говорит о возможности достичь нужных результатов, если не медлить. Раки смогут ворваться в август с новыми успехами, если соберутся с силами и перестанут думать о том, что они не достойны лучшей жизни.

Лев





Карта «Суд» открывает неделю, указывая на необходимость соблюдать правила и играть честно. Львы смогут обрести авторитет, если будут действовать законными методами, а также оставить конкурентов за спиной.

«Дьявол» в раскладе — карта, предупреждающая о проблемах, если Львы будут потакать лени. По этому Аркану нельзя сворачивать с выбранного пути и халатно относиться к своим обязанностям, чтобы не навлечь на себя проблем.

Аркан «Колесница» сулит Львам благоприятное время для решительных шагов. Карта говорит о благоприятном завершении июля и активном начале августа, когда решить проблемы удастся благодаря решительности и оптимистичному настрою.

Дева





Девам в начале недели не помешает осторожность. Аркан «Дьявол» предупреждает о неприятностях, которые неминуемо придут в жизнь, если не думать наперед и не продумывать каждый шаг.

Аркан «Влюбленные» говорит о выборе, сделать который придется в середине недели. Он может быть сложным из-за необходимости пойти на малые жертвы, но волноваться не стоит: Девы получат достойное вознаграждение.

По карте «Отшельник» в конце месяца Девы смогут взять паузу, чтобы спланировать дальнейшие дела, найти ответы на волнующие вопросы и восстановить силы, которые пригодятся для новых побед.

Весы





Карта «Мир» открывает неделю, говоря о том, что проблемы уходят, и наступает период счастливой жизни, не омраченной дурными новостями. Весы смогут обрести гармонию с собой и внешним миром.

По карте «Императрица» Весам необходимо действовать осторожно, не торопиться и оставаться в согласии с собой. Аркан говорит о возрастающем доверии, а значит, можно с легкостью найти новых друзей, вторую половинку или выгодные деловые контакты.

Карта «Иерофант» призывает Весов начать август с четких действий. По этой карте необходимо посвящать себя осознанному труду и не отвлекаться, чтобы привлечь в жизнь действительно нужные перемены.

Скорпион





Карта «Дурак» несет в себе предупреждение: Скорпионам нельзя расслабляться и халатно относиться к своим обязанностям, чтобы не навлечь на себя неприятности. По этой карте важно доверять интуиции, чтобы не оступиться.

Карта «Солнце» указывает на период безмятежности. По ней Скорпионы смогут насладиться новыми успехами, обрести гармонию и отдохнуть после продуктивной работы, а также найти способ для привлечения финансов.

Карта «Маг» в раскладе — это новые возможности и перспективы. По ней Скорпионы смогут достичь успехов, если будут действовать решительно, искать новые пути для развития и пользоваться своими талантами.

Стрелец





По карте «Колесо фортуны» Стрельцов ждет насыщенное на событие начало недели. Аркан предупреждает о неоднозначных ситуациях, когда Стрельцам не стоит действовать без уверенности в том, что все получится.

Карта «Император» говорит о возможности начать карьерный рост, достичь новых высот в деловой среде и заработать отменную репутацию. Рецепт прост: действовать согласно закону и принимать мудрые решения.

В конце недели по карте «Влюбленные» Стрельцам предстоит сделать выбор. Новый жизненный этап будет позитивным, если принимать решения самостоятельно и прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Козерог





Карта «Маг» открывает неделю, призывая Козерогов с оптимизмом смотреть в будущее, позволять обстоятельствам взять верх. Аркан говорит о новых возможностях, упускать которые нельзя.

По карте «Императрица» в жизнь Козерогов придет не только гармония, но и вдохновение. Аркан сулит развитие и удачу, если не спешить и оставаться в согласии с собой. Благоприятный исход гарантирован тем, кто мудро правит своей судьбой.

По карте «Влюбленные» козерогам предстоит расставить приоритеты, выбрать направление и идти навстречу мечте, не боясь менять правила игры. Малые жертвы неминуемы, но они окупятся, если не пасовать.

Водолей





Аркан «Отшельник» призывает Водолеев не спешить. В начале недели будет время на то, чтобы восстановить энергию, отказаться от старых идей и найти новый путь, который принесет счастье и процветание.

По карте «Дурак» Водолеям необходимо оставаться бдительными. Судьба может подкинуть испытаний, к которым нужно быть готовыми. Находчивость и ответственность помогут не одурачить самих себя и не остаться без награды.

В конце недели по карте «Верховная жрица» Водолеям важно оставаться в состоянии покоя. Калейдоскоп событий не должен смущать и заставлять паниковать — в гармонии с собой удастся вовремя поймать удачу за хвост.

Рыбы





Аркан «Суд» открывает неделю, призывая Рыб действовать активно. По этой карте можно без труда выйти из зависимых отношений, обрести уверенность и с легкостью отстоять право на личное мнение.

Карта «Звезда» сулит Рыбам отличную середину недели, когда можно без труда исполнить заветную мечту, найти свое место под Солнцем и попрощаться с тревогами, которые мешают жить счастливо.

Завершает неделю карта «Император», которая указывает на прекрасные возможности для развития в деловой среде. От Рыб потребуется настойчивость и умение принимать мудрые решения.