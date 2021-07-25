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"У тебя гнилое сердце": гимнаст ответил на критику со стороны Татьяны Навки

"У тебя гнилое сердце": гимнаст ответил на критику со стороны Татьяны Навки

Недавнее высказывание 46-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки против мужской художественной гимнастики не осталось незамеченным. После того, как жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова опубликовала в своем инстаграме видео выступления Кристофера Бенитеса на Кубке Короля по художественной гимнастике среди мужчин с критикой в адрес нового вида спорта и заявлениями дискриминационного характера, Бенитес сам решил вмешаться. На пост Татьяны, вопрошающей: "Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?", Кристофер ответил по-русски:

Начни уважать. Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце.


 


В поддержку гимнаста выступили его коллеги-спортсмены. Французская фигуристка Габриэла Пападакис заявила в своем инстаграме:

Мне грустно видеть, что в 2021 году может быть такое отсутствие открытости и уважения к самовыражению других людей. Я хотела бы, чтобы всем было очевидно, что такие публичные нападки разрушительны и могут ранить. Я поддерживаю спортсмена на этом видео, а также всех людей, на которых обрушиваются подобные неприемлемые обвинения.

Поддержку гимнаст получил и от официальных организаций — Высший совет Испании по спорту опубликовал то же выступление Бенитеса, указав на стремление обеспечить в стране инклюзивный подход в спорте:

Испания — страна-первопроходец и пример открытого и инклюзивного общества, в том числе и в спорте.


В ответ на критику Татьяна написала новый пост, в котором заявила, что считает мужскую художественную гимнастику "пропагандой сексуальных меньшинств".

Мой предыдущий пост вызвал бурную реакцию в сети, в том числе и у спортсменов с мировым именем. Например, @gabriellapapadakis выразила свое возмущение, но при всем моем уважении к ней и ее мнению я хочу ответить и выразить свое.

Своим высказыванием я не хотела никого задеть. Вообще, если прочитать мой пост внимательно, то можно понять, что ЛГБТ-сообщество я не трогала вообще. Но у меня есть свое устойчивое мнение на сей счет. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе, где должно быть различие между женщинами и мужчинами. Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения.

Сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, когда дети видят подобное по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против этого. Это все вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств среди несовершеннолетних (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— заявила она.


Татьяна Навка и Роман Костомаров на выступлении


Татьяна Навка и Роман Костомаров на Олимпийских играх в Турине в 2006 году
Юлия Капустина
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По материалам: spletnik.ru

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