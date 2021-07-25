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Убывающая Луна с 25 июля по 7 августа 2021 года: что можно делать и что нельзя

Убывающая Луна с 25 июля по 7 августа 2021 года: что можно делать и что нельзя

Убывающая Луна — важная фаза лунного цикла. Эксперты в области астрологии рассказали о том, что можно и что нельзя будет делать в грядущий период убывания ночного светила с 25 июля по 7 августа.


Во время фазы убывания Луна забирает все плохое на себя. Она помогает очищаться от всего, что не имеет никакого положительного эффекта. Это касается страхов, неуверенности, отрицательных воспоминаний. Да, у людей в этот период меньше энергии, потому что Луна частично поглощает и ее, но зато в такие промежутки времени мы лучше понимаем все происходящее и реже допускаем досадные ошибки. Это очень благоприятное время для духовного роста и практик.

25 июля — Луна в Водолее

В этот день можно проявлять максимальную физическую активность, но не стоит забывать про отдых. Можно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься ведением переговоров и поисками новых увлечений.

Что точно нельзя делать в этот день, так это менять планы, отказываться от помощи окружающих. Также астрологи настоятельно советуют не принимать желаемое за действительное.

26, 27 и 28 июля — Луна в Рыбах


Убывающая Луна в этом Знаке говорит о том, что можно заниматься творческими делами, креативной деятельностью. Полезно разрабатывать новые идеи, строить долгосрочные планы на будущее.

В эти три ярких и позитивных дня ни в коем случае нельзя будет с равнодушием относиться к проблемам окружающих. Если вы откажете в помощи другу или родственнику, имея при этом возможность ее оказать, ждите проблем.

29 и 30 июля — Луна в Овне

В эти два дня убывающая Луна будет неблагоприятной и, мягко говоря, не в настроении. Можно и даже нужно больше отдыхать и меньше переутомляться. Астрологи советуют в эти дни не выяснять отношения, не переходить на крик.

Также не стоит начинать новых дел, давать пустых обещаний, добиваться успеха путем обмана и хитрости. В такие дни карма будет мгновенной и безжалостной к агрессивным и жадным людям.

31 июля и 1 августа — Луна в Тельце


Стареющая Луна под влиянием стихии Земли — это отличное время для покупок, преображения жилища. Можно заниматься домашними делами, ремонтом, переездами.

Стоит избегать в эти дни бездействия. Ленивые люди не смогут увеличить заработок, добиться желаемых результатов в делах и работе.

2, 3 и 4 августа — Луна в Близнецах

В эти дни можно общаться и открывать свою душу окружающим. Полезно быть откровенными, добрыми и отзывчивыми. Можно заводить новые знакомства и ходить на свидания.

Чего точно не стоит делать, так это завидовать. Зависть на убывающей Луне гораздо опаснее, чем в период роста, особенно если ночное светило находится под влиянием Близнецов. Также негативные последствия ждут тех, кто мыслит стереотипами.

5 и 6 августа — Луна в Раке

В эти два дня полезно заниматься своим внешним видом. Можно и даже нужно посещать парикмахерские, делать новый маникюр, обновлять гардероб. Самый главный запрет — не стоит много времени проводить в одиночестве.

7 августа — Луна во Льве

Убывающая Луна во Льве — это непростой день, в который очень тяжело проходит адаптация к новым условиям. В этот день лучше не менять работу и не начинать новых сложных дел и проектов.


Астрологи рекомендуют в последний день убывания Луны следовать расписанию дел. Не стоит отклоняться от планов и рисковать. Это чревато финансовыми потерями и проблемами в целом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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