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Учёные выявили причину опасного последствия COVID-19 у детей

Учёные выявили причину опасного последствия COVID-19 у детей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:29  Автор: Тамила Аскерова



Исследователи из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США) предупредили, что дети и подростки могут столкнуться с длительным течением коронавируса, это представляет опасность, так как в этом случае инфекция обладает специфическими симптомами. Об этом говорится в пресс-релизе на портале Healio.

Ученые отмечают, что признаками длительного течения инфекции могут быть высокая температура, рвота, диарея, боли в животе и головные боли, быстрая утомляемость, а также сердечная недостаточность. В числе признаков длительного течения инфекции Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики.

Спустя две недели болезни у детей и подростков может развиться синдром мультисистемного воспаления (MIS-C), который провоцирует поражение сердечно-сосудистой системы.

В России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от COVID-19


На длительное течение COVID-19 у детей и возникновение MIS-C влияет попадание частиц вируса в желудочно-кишечный тракт, после чего организм даёт иммунный ответ, характерный для MIS-C.

Исследователи обратили внимание, что самый простой способ защититься от длительного течения коронавирусной инфекции — это пройти вакцинацию.

Главный инфекционист США: части привитых нужна третья доза вакцины


С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В конце июня в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

«Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.


#дети #здоровье #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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