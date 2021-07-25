Учёные выявили причину опасного последствия COVID-19 у детей

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

19:29 Автор: Тамила Аскерова

Исследователи из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США) предупредили, что дети и подростки могут столкнуться с длительным течением коронавируса, это представляет опасность, так как в этом случае инфекция обладает специфическими симптомами. Об этом говорится в пресс-релизе на портале Healio.

Ученые отмечают, что признаками длительного течения инфекции могут быть высокая температура, рвота, диарея, боли в животе и головные боли, быстрая утомляемость, а также сердечная недостаточность. В числе признаков длительного течения инфекции Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики.

Спустя две недели болезни у детей и подростков может развиться синдром мультисистемного воспаления (MIS-C), который провоцирует поражение сердечно-сосудистой системы.

В России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от COVID-19

На длительное течение COVID-19 у детей и возникновение MIS-C влияет попадание частиц вируса в желудочно-кишечный тракт, после чего организм даёт иммунный ответ, характерный для MIS-C.

Исследователи обратили внимание, что самый простой способ защититься от длительного течения коронавирусной инфекции — это пройти вакцинацию.

Главный инфекционист США: части привитых нужна третья доза вакцины

С 18 января в российских регионах проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Гражданам доступны вакцины «Спутник V» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанная Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. В конце июня в гражданский оборот поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

«Парламентская газета» разбиралась, как работают вакцины от коронавируса и чем они отличаются.

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