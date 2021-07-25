Украину на Олимпиаде проиллюстрировали разрушенным 4-м блоком Чернобыльской АЭС

Вадим Карасев

Корейский телеканал MBC во время трансляции открытия Олимпиады в Токио проиллюстрировал выход сборной каждой страны ассоциативными изображениями, некоторые из которых задели представителей этих стран.

Выход сборной Украины, например, был проиллюстрирован фотографией разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Итальянцы появились под изображение пиццы, норвежцы - лосося. Во время выхода сборной Гаити на экране появились кадры, сделанные во время переворота в этой стране, а Гондурас корейцы проиллюстрировали фото с рекламой биткоина, который эта страна первой в мире признала официальным платежным средством.



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После возмущения представителей олимпийских сборных телеканал извинился за спорные иллюстрации во время трансляции, сообщает AFP. "Мы приносим извинения этим странам, в том числе Украине, и нашим зрителям", - говорится в заявлении MBC.

Ранее Первый канал объяснил, почему не показал сборную Украины во время трансляции открытия Олимпиады.