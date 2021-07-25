В ЦИК отметили доброжелательное отношение к Грудинину

Вадим Карасев

Центральная избирательная комиссия настроена по отношению к Павлу Грудинину исключительно доброжелательно и априори доверяла ему, как и всем остальным кандидатам, отметили в ЦИК на заседании в субботу.

"Мы очень доброжелательны! Помогали вам закрыть счета и выйти из этой ситуации", - отметил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

Комиссия всегда исходит из презумпции доверия к кандидатам, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас не было оснований не доверять! К заявлению Грудининой не было приложено документов!" - уточнила она.

Кандидат в Госдуму от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинин будет исключен из списка на предстоящие думские выборы по причине заявления его бывшей супруги о наличии у него доли в офшорной зарубежной компании.

