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В Италии за сутки выявлено 4743 случая заражения COVID-19

В Италии за сутки выявлено 4743 случая заражения COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


18:55  Автор: Александр Тараканов



За минувшие сутки в Италии выявлено 4743 случая заражения коронавирусом, что на 397 случаев меньше, чем днём ранее. Но при этом и количество обработанных тестов сократилось почти на 83 тыс. Об этом говорится в воскресном бюллетене министерства здравоохранении страны.

Соотношение числа обработанных тестов (порядка 176 тыс.) и количества полученных положительных результатов составило 2,68 процента (против 1,98 процента 24 июля). Больше всего инфицированных обнаружено в Лацио (660), Сицилии (568), Эмилии-Романье (565), Тоскана (513) и Венето (507).

Точно установленными носителями COVID-19 Италии сейчас являются 66 257 человек (плюс 3734 за сутки). С симптомами болезни госпитализированы 1392 человека (плюс 52). Интенсивная терапия требуется 178 тяжелобольным (плюс шесть). На карантине и в домашней самоизоляции находятся ещё 64 687 бессимптомных больных (плюс 3676).


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За сутки выздоровел 1001 человек, в то же время скончались семеро больных COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 4 317 415 человек, включая 127 949 умерших и 4 123 209 выздоровевших.

Согласно Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 25 июля количество сделанных прививок от COVID-19 равно 65 122 371, число прошедших полный курс иммунизации составляет 29 972 109, что соответствует 50,6 процента населения страны.


#Италия #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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