В Колумбии выявили первый случай заражения штаммом «дельта»
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
24.07.2021 18:33
Автор: Юлия Тихонова
Источник: РИА Новости
Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о наличии в стране штамма коронавируса «дельта», его заявление опубликовало министерство здравоохранения. Об этом пишет РИА «Новости».
«Национальный институт здоровья выявил наличие штамма «дельта» в нашей стране в одном случае, который был изучен в городе Кали», — сказал президент.
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Согласно данным Минздрава, в Колумбии с начала пандемии коронавирусом заразились 4,7 миллиона человек, более 118 тысяч скончались.
Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в октябре, затем у него обнаружили три подвида, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Позже в индийском штате Махараштра выявили разновидность «дельта плюс».
Почему возникла индийская мутация вируса, чем она опасна, способны ли ей противостоять российские вакцины и насколько оправданна ревакцинация, «Парламентской газете» ранее рассказал завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.