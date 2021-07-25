В Колумбии выявили первый случай заражения штаммом «дельта»

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

24.07.2021 18:33

Автор: Юлия Тихонова

Источник: РИА Новости

Президент Колумбии Иван Дуке сообщил о наличии в стране штамма коронавируса «дельта», его заявление опубликовало министерство здравоохранения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Национальный институт здоровья выявил наличие штамма «дельта» в нашей стране в одном случае, который был изучен в городе Кали», — сказал президент.

Эксперт рассказал о новых симптомах у заражённых дельта-штаммом COVID-19

Согласно данным Минздрава, в Колумбии с начала пандемии коронавирусом заразились 4,7 миллиона человек, более 118 тысяч скончались.

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) выявили в октябре, затем у него обнаружили три подвида, отличающиеся несколькими мутациями в спайковом белке. Позже в индийском штате Махараштра выявили разновидность «дельта плюс».

Почему возникла индийская мутация вируса, чем она опасна, способны ли ей противостоять российские вакцины и насколько оправданна ревакцинация, «Парламентской газете» ранее рассказал завлабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

1621