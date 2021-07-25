Врач рассказал о когнитивных нарушениях после COVID-19

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

10:31 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Ухудшение памяти и снижение концентрации внимания после коронавируса является нормальным явлением, такие осложнения могут возникать после любого вируса, период восстановления когнитивных функций длится не меньше месяца, заявл врач-психотерапевт Александр Федорович. Об этом 25 июля сообщает ТАСС.

Он пояснил, что любой вирус влияет на нарушение капиллярного кровотока и в целом на нервную систему.

«Ничего сверхъестественного здесь нет, это не какие-то сугубо ковидные последствия и осложнения. Это последствие любого вируса, которое определяется интоксикацией, то есть астенической составляющей», — сказал Федорович.

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Любой человек, отметил врач, после болезни быстро устает и долго восстанавливается. «Такие проблемы, как концентрация внимания, память и прочие формы вегетативного реагирования, абсолютно нормальны и ничего катастрофического здесь нет», — заявил он.

Работа капиллярной сети ухудшается в результате переноса вируса и заставляет мозг «голодать», добавил психиатр. По его словам, восстановление после болезни может занять не менее месяца, но это зависит от каждого человека индивидуально.

Ранее сообщалось, что американские учёные нашли определённый тип иммунных клеток, накапливающихся в претерпевающем старение мозге, активация которых может облегчить снижение когнитивных способностей органа.

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