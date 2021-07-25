Звездный Instagram: много селфи и отпускных фотографий

Вадим Карасев

Лето в самом разгаре, и звезды не устают наслаждаться им по-полной программе. Лишь локации для отдыха у каждого свои: пляж на морском побережье у Риз Уизерспун, горные итальянские пейзажи у Натальи Водяновой и ее мужа Антуана Арно, бескрайние поля у Виктории Шеляговой. А чтобы поклонники не обзавидовались праздному времяпрепровождению звезд на мировых курортах, Дима Билан и Клава Кока своими снимками городских пейзажей поддерживают поклонников, которым до последней недели июля еще не посчастливилось уехать в отпуск.

Только Хью Джекман, ухаживающий за посадками, да Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой трудятся этим летом, не покладая рук.

В традиционной подборке самых ярких кадров за неделю Spletnik передает вам негласный посыл звезд — до конца лета чуть больше месяца, спешите получить от него все!





Настя Ивлеева





Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе





Риз Уизерспун с дочерью





Виктория Шелягова





Дима Билан





Ани Лорак





Наталья Ионова





Кьяра Ферраньи





Полина Гагарина с сыном





Хью Джекман





Светлана Лобода





Дина Саева





Хайди Клум





Клава Кока





Эмили Ратажковски





Мадонна





Мария Шарапова





Елена Темникова





Юлия Снигирь





Сиара





Антуан Арно и Наталья Водянова





Ким Кардашьян





Елизавета Пескова





Надя Дорофеева





Кайли Дженнер





Кейт Хадсон с дочерью





Регина Тодоренко





Эд Вествик





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду





Илья Прусикин





Ева Лонгория





Надежда Оболенцева и Софья Капкова





Саша Савельева





Кети Топурия





Тина Канделаки





Кристина Асмус с дочерью





Наоми Уоттс, Дерек Бласберг и Дрю Бэрримор





Анна Покров





Нюша





Ксения Собчак с сыном





Эмбер Херд





Дарья Клюкина





Екатерина Варнава





Павел Воля





Кэти Перри





Элджей





Анастасия Решетова





Анна Чиповская





Светлана ХодченковаСплетник