Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звездный Instagram: много селфи и отпускных фотографий

Звездный Instagram: много селфи и отпускных фотографий

Лето в самом разгаре, и звезды не устают наслаждаться им по-полной программе. Лишь локации для отдыха у каждого свои: пляж на морском побережье у Риз Уизерспун, горные итальянские пейзажи у Натальи Водяновой и ее мужа Антуана Арно, бескрайние поля у Виктории Шеляговой. А чтобы поклонники не обзавидовались праздному времяпрепровождению звезд на мировых курортах, Дима Билан и Клава Кока своими снимками городских пейзажей поддерживают поклонников, которым до последней недели июля еще не посчастливилось уехать в отпуск.

Только Хью Джекман, ухаживающий за посадками, да Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой трудятся этим летом, не покладая рук.

В традиционной подборке самых ярких кадров за неделю Spletnik передает вам негласный посыл звезд — до конца лета чуть больше месяца, спешите получить от него все!


Настя Ивлеева


Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе


Риз Уизерспун с дочерью


Виктория Шелягова


Дима Билан


Ани Лорак


Наталья Ионова


Кьяра Ферраньи


Полина Гагарина с сыном


Хью Джекман


Светлана Лобода


Дина Саева


Хайди Клум


Клава Кока


Эмили Ратажковски


Мадонна


Мария Шарапова


Елена Темникова


Юлия Снигирь


Сиара


Антуан Арно и Наталья Водянова


Ким Кардашьян


Елизавета Пескова


Надя Дорофеева


Кайли Дженнер


Кейт Хадсон с дочерью


Регина Тодоренко


Эд Вествик


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду


Илья Прусикин


Ева Лонгория


Надежда Оболенцева и Софья Капкова


Саша Савельева


Кети Топурия


Тина Канделаки


Кристина Асмус с дочерью


Наоми Уоттс, Дерек Бласберг и Дрю Бэрримор


Анна Покров


Нюша


Ксения Собчак с сыном


Эмбер Херд


Дарья Клюкина


Екатерина Варнава


Павел Воля


Кэти Перри


Элджей


Анастасия Решетова


Анна Чиповская


Светлана Ходченкова
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Звездный Instagram: много селфи и отпускных фотографий
Звездный Instagram: много селфи и отпускных фотографий
На Украине захотели сами выпускать Су-27 и МиГ-29
На Украине захотели сами выпускать Су-27 и МиГ-29
Племянинца принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса
Племянинца принцессы Дианы Китти Спенсер вышла замуж за 62-летнего
Эксперты объяснили, почему Грудинина сняли с выборов
Эксперты объяснили, почему Грудинина сняли с выборов
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 июля 2021 года
Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Бен Аффлеком — певица опубликовала в инстаграме первое совместное фото
Дженнифер Лопес подтвердила воссоединение с Бен Аффлеком — певица
На Украине заметили "прозрение" Зеленского по вопросу отношения Запада к стране
На Украине заметили "прозрение" Зеленского по вопросу
Таро-прогноз на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде
Россия завоевала первую медаль на Олимпиаде
Дорожные камеры начнут наказывать водителей за разговоры по телефону
Дорожные камеры начнут наказывать водителей за разговоры по телефону
Меркурий в противостоянии с Плутоном 25 июля 2021 года: благоприятный день для общения и финансовой активности
Меркурий в противостоянии с Плутоном 25 июля 2021 года: благоприятный
Битва платьев: Наташа Поли против Стеллы Максвелл
Битва платьев: Наташа Поли против Стеллы Максвелл

Топ на сегодня

Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все о бойфрендах и мужьях Дженнифер Лопес
Сбежавший жених, роман с лучшим другом и два суперкоротких брака: все
В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного потока - 2"
В Раде придумали, как спасти Украину после завершения "Северного
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на август 2021 года
Лунный календарь стрижки волос на август 2021 года
США призвали перенести Олимпиаду-2022 из Китая
США призвали перенести Олимпиаду-2022 из Китая

Еще по теме

Как Вера Брежнева и Альбина Джанабаева с мужьями проводят лето: день рождения Валерия Меладзе и отдых в Италии
Звездный Instagram: у кого и как продолжаются каникулы
Звездный Instagram: фестиваль "Кинотавр", премия "МУЗ-ТВ 2018" и селфи в бикини
Звездный Instagram: яхты, йога и фото в бикини