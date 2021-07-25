Звездный Instagram: много селфи и отпускных фотографий
Сегодня, 19:20 Вадим Карасев
Лето в самом разгаре, и звезды не устают наслаждаться им по-полной программе. Лишь локации для отдыха у каждого свои: пляж на морском побережье у Риз Уизерспун, горные итальянские пейзажи у Натальи Водяновой и ее мужа Антуана Арно, бескрайние поля у Виктории Шеляговой. А чтобы поклонники не обзавидовались праздному времяпрепровождению звезд на мировых курортах, Дима Билан и Клава Кока своими снимками городских пейзажей поддерживают поклонников, которым до последней недели июля еще не посчастливилось уехать в отпуск.
Только Хью Джекман, ухаживающий за посадками, да Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой трудятся этим летом, не покладая рук.
В традиционной подборке самых ярких кадров за неделю Spletnik передает вам негласный посыл звезд — до конца лета чуть больше месяца, спешите получить от него все!
Настя Ивлеева
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Риз Уизерспун с дочерью
Виктория Шелягова
Дима Билан
Ани Лорак
Наталья Ионова
Кьяра Ферраньи
Полина Гагарина с сыном
Хью Джекман
Светлана Лобода
Дина Саева
Хайди Клум
Клава Кока
Эмили Ратажковски
Мадонна
Мария Шарапова
Елена Темникова
Юлия Снигирь
Сиара
Антуан Арно и Наталья Водянова
Ким Кардашьян
Елизавета Пескова
Надя Дорофеева
Кайли Дженнер
Кейт Хадсон с дочерью
Регина Тодоренко
Эд Вествик
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду
Илья Прусикин
Ева Лонгория
Надежда Оболенцева и Софья Капкова
Саша Савельева
Кети Топурия
Тина Канделаки
Кристина Асмус с дочерью
Наоми Уоттс, Дерек Бласберг и Дрю Бэрримор
Анна Покров
Нюша
Ксения Собчак с сыном
Эмбер Херд
Дарья Клюкина
Екатерина Варнава
Павел Воля
Кэти Перри
Элджей
Анастасия Решетова
Анна Чиповская
Светлана Ходченкова
Сплетник
По материалам: spletnik.ru
Поделиться:
Facebook
Вконтакте
Одноклассники