Американский ученый прервал речь Буша-младшего и обвинил в военных преступлениях

Вадим Карасев

Выступление 43-го президента США Джорджа Буша-младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series было прервано преподавателем Калифорнийского университета Джебом Спрейгом, который обвинил политика в военных преступлениях, пишет Daily Sabah.

Инцидент произошел 20 сентября в Южной Калифорнии. Антивоенный активист напомнил, что именно во время правления Буша США начали войну в Ираке, которая унесла жизни огромного количества как иракцев, так и американцев. В том числе пострадала семья самого ученого.

"Ваша война уничтожила жизнь моего двоюродного брата, сделала жизнь моей семьи кошмаром. Он стал лишь оболочкой своего прежнего "я". Десятки тысяч американцев и миллион иракцев погибли", - стал кричать Спрейг.

Он потребовал отправить экс-президента за решетку за военные преступления, в частности за применение боеприпасов с белым фосфором в иракском городе Эль-Фаллуджа.

"Вы должны сидеть в тюрьме!" - продолжил активист.

Буш некоторое время слушал молча, а затем заметил, что "в другой стране этот парень бы оказался в тюрьму за крик на президента", но не в Америке. После инцидента ученого задержали, но затем отпустили.

Записью случившегося поделился сам Спрейг в Twitter.



"Войны, которые начал Буш, угробили так много жизней. Он выбросил в никуда триллионы долларов. Тем временем он уже получил миллионы долларов за свои выступления в качестве спикера", - написал Спрейг в посте.

Here is video of me shutting down George Bush last night.



The wars he started in the Middle East damaged the lives of so many. He wasted trillions of $ for nothing.



Meanwhile, he’s made tens of millions of $ in speaker fees since leaving office. Sick!pic.twitter.com/RqV7poonAz

— Jeb Sprague (@JebSprague) September 22, 2021