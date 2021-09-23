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Американский ученый прервал речь Буша-младшего и обвинил в военных преступлениях

Американский ученый прервал речь Буша-младшего и обвинил в военных преступлениях

Выступление 43-го президента США Джорджа Буша-младшего во время мероприятия The Distinguished Speaker Series было прервано преподавателем Калифорнийского университета Джебом Спрейгом, который обвинил политика в военных преступлениях, пишет Daily Sabah.

Инцидент произошел 20 сентября в Южной Калифорнии. Антивоенный активист напомнил, что именно во время правления Буша США начали войну в Ираке, которая унесла жизни огромного количества как иракцев, так и американцев. В том числе пострадала семья самого ученого.

"Ваша война уничтожила жизнь моего двоюродного брата, сделала жизнь моей семьи кошмаром. Он стал лишь оболочкой своего прежнего "я". Десятки тысяч американцев и миллион иракцев погибли", - стал кричать Спрейг.

Он потребовал отправить экс-президента за решетку за военные преступления, в частности за применение боеприпасов с белым фосфором в иракском городе Эль-Фаллуджа.

"Вы должны сидеть в тюрьме!" - продолжил активист.

Буш некоторое время слушал молча, а затем заметил, что "в другой стране этот парень бы оказался в тюрьму за крик на президента", но не в Америке. После инцидента ученого задержали, но затем отпустили.

Записью случившегося поделился сам Спрейг в Twitter.

"Войны, которые начал Буш, угробили так много жизней. Он выбросил в никуда триллионы долларов. Тем временем он уже получил миллионы долларов за свои выступления в качестве спикера", - написал Спрейг в посте.

Here is video of me shutting down George Bush last night.

The wars he started in the Middle East damaged the lives of so many. He wasted trillions of $ for nothing.

Meanwhile, he’s made tens of millions of $ in speaker fees since leaving office. Sick!pic.twitter.com/RqV7poonAz

— Jeb Sprague (@JebSprague) September 22, 2021


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По материалам: uposters.ru

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