Чем порадовать свои волосы этой осенью: новые гаммы для ухода и яркие аксессуары

Вадим Карасев

Ранее мы уже успели изучить последние новинки уходовой косметики и мейкап-новинки, а также ароматы, которые только-только появились в продаже, сегодня же в центре внимания средства для ухода за волосами и яркие аксессуары для них.

Коллекция для укрепления осветленных волос от Matrix

Matrix продолжает расширять ассортимент, и на этот раз бренд представляет укрепляющую систему для осветленных волос Total Results Unbreak My Blonde.

В коллекцию вошли три средства: бессульфатный шампунь, кондиционер и несмываемый крем-уход — в составе каждого присутствует лимонная кислота, которая помогает укрепить и восстановить ранее осветленные волосы. Как следствие, волосы становятся мягкими, блестящими, приобретают здоровый вид.

Все средства из линейки обладают приятным ароматом (ноты итальянского лайма, вербены, красные фрукты).

Коллекция для динамичного стайлинга от System Professional

Коллекция DD Dynamic Definition — это революционная разработка, сочетающая в себе стайлинг и уход.

Средства из линии (спрей для сильной фиксации, гель-блеск, матовая текстурирующая паста, скульптурирующая стайлинг-помада) подходят для различных вариантов укладки, придают волосам блеск, защищают от влаги и надолго сохраняют прическу.

Благодаря технологии CreativeCodeTM, разработанной экспертами бренда, волосы сохраняют форму и при этом остаются подвижными, сохраняя свой естественный вид.





Энерджи-спрей для сильной фиксации DD61 Energy Control, 300 мл — 1 973 руб.Гель-блеск DD62 Platinum Fix, 75 мл — 1 995 руб. Матовая текстурирующая паста DD63 Unlimited Structure, 75 мл — 2 033 руб. Скульптурирующая стайлинг-помада DD64 Sculpting Clay, 50 мл — 1 955 руб.

Новый бренд натурального ухода за волосами и телом weDo/Professional

Не меньше внимания привлекает новый бренд натурального ухода за волосами и телом, средства для которого были разработаны совместно со специалистами Wella Professionals и в сотрудничестве со стилистами. weDo/Professional — гамма веганских, не тестируемых на животных продуктов, с минималистичным составом и в упаковке, которая поддается вторичной переработке.

Специалисты бренда разработали две технологии для более эффективного кондиционирования волос. Первая — очищение без сульфатов: очищающие средства с низким содержанием поверхностно-активных веществ природного происхождения оставляют кожу головы с оптимальным рН. Вторая технология — покрытие без силиконов: кондиционеры и маски, в состав которых входят производные оливкового масла, естественным образом обволакивают волосы, делая их мягкими и послушными.

На данный момент в линейке представлено 17 средств для эффективного комплексного ухода за волосами.

К слову, четыре средства из ассортимента подходят и для тела: увлажняющий крем Moisturising Day Cream — для волос и рук, натуральное масло Natural Oil — для волос и тела, бальзам Protect Balm — для кончиков волос и губ, парфюмированная дымка Spread Happiness — для волос и тела.

BB-шампунь-крем с гликолевой кислотой от Anna Sharova

В этом месяце российский бренд Anna Sharova представил многофункциональное средство для мытья и ухода за волосами — BB-шампунь-крем с гликолевой кислотой.

Это средство заменяет бальзам, маску и другие дополнительные средства для волос. Эффект такой же, как и при использовании трех или четырех продуктов, но на полке в ванной стоит только один,

— отмечает основательница бренда Анна Шарова, добавляя, что новый BB-шампунь-крем — это результат переосмысления концепции "два в одном" и шаг в сторону минимизации вреда, который бьюти-индустрия наносит экологии.

Наша цель — помочь людям переосмыслить свою бьюти-рутину, чтобы они не копили баночки, которые не всегда возможно переработать, а задумались, как меньше загрязнять планету уже на этапе покупки,

— добавляет совладелица бренда Наталья Крючкова.

Мексиканский привет от invisibobble

Если же говорить об аксессуарах для волос, то умолчать о новинках от invisibobble просто невозможно. Всем любителям ярких образов точно придется по вкусу лимитированная коллекция для волос Flores & Bloom.

В линейку вошли классическая резинка бренда, пластичный ободок, украшенный тканью голубого цвета, ленточка с резинкой (резиночка invisibobble Slim и розовая тканевая лента с каймой в виде плюшевых помпонов), а также тканевая резинка-браслет.









Городские джунгли в новой коллекции invisibobble

Если же вы предпочитаете Мексике Африку, обратите внимание на коллекцию Urban Safari. Дизайн аксессуаров, вошедших в линейку, выполнен в актуальных анималистичных принтах.

И, конечно, не стоит забывать о качестве изделий invisibobble: они подходят для всех типов волос, надежно фиксируют прическу, не оставляют заломов и не вызывают головную боль.





Резинка-браслет In an Elephant Minute — 480 руб.Резинка-браслет All Roads Lead to Rhino — 480 руб.Резинка с ленточкой Cat In The City — 880 руб.Ободок для волос What Happens In Safari — 970 руб.









