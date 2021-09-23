Чубайс поделился своей задушевной мечтой

Вадим Карасев

Бывший глава "Роснано", специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал журналистам о своей задушевной мечте. В интервью РИА Новости он вспомнил о желании развивать в России морскую ветроэнергетику.

"Вы опять попали в мою больную тему. Это моя задушевная мечта", – сказал он, услышав про эту отрасль.

Экономист объяснил, что видит тенденцию к снижению расходов на обслуживание и строительство морских ветропарков. Мощность одной станции уже может превышать 10 МВт (раньше было 4-5 МВт).

Мне кажется, об этом уже стоило бы подумать и нам, в том числе, по тем же самым Северам. Это такой еще один следующий шаг тектонический, о котором нам в России стоит подумать.

Это не первый случай, когда Чубайс поднимает тему альтернативной энергетики. Ранее он назвал "фантастическими" перспективы России по экспорту водорода. Чиновник также возглавит переговоры с Евросоюзом по углеродному налогу.



