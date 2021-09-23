Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по обеспечению безопасности детей

МВД России совместно с Минпросвещения России реализует различные мероприятия федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» по обеспечению безопасности детей. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Работа ведется как в рамках национального проекта, так и в ходе комплексных социальных кампаний и акций, она направлена на формирование методических подходов для обучения детей и родителей. Одним из больших совместных проектов является всероссийский конкурс на лучшего педагога по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах.

«Мы работаем над тем, чтобы усилить подачу информации о безопасном участии в дорожном движении в школьном курсе ОБЖ, привлекаем к сотрудничеству отряды юных инспекторов дорожного движения. В том, чтобы сформировать у школьников навыки безопасного поведения в транспортной среде, важна помощь учителей и родителей, это позволит изменить модель поведения детей на дорогах. Если мы хотим, чтобы дети были здоровы и счастливы, нам, всем взрослым, требуется каждый день заботиться об этом», – резюмировал Сергей Хранцкевич.

