Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок

Вадим Карасев

Мировой автопром может потерять $210 млрд в 2021 году из-за кризиса поставок. При этом дефицит полупроводников — это только часть глобальной проблемы, пишет Reuters со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Alixpartners.

Высокие цены и ограниченные поставки стали и пластика вынуждают компании сокращать производство. Из-за этого в мире могут не выпустить порядка 7,7 млн автомобилей.

По данным IHS Markit, мировой рынок машин в 2021 году уже лишился более 7 млн авто из-за дефицита микрочипов. Аналитики предполагают, что к концу года будет произведено 75,8 млн автомобилей, а в 2022 году производство сократится на 8,45 млн экземпляров и составит 82,6 млн.

В первой половине текущего года дефицит полупроводников произошел из-за сбоев в поставках из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством. Также кризис усугубился вследствие пожара на заводе в Японии и проблем на заводах в Малайзии, которая является важным поставщиком чипов.

Ранее Ruposters писал, что в России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем.