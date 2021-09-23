Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок

Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок

Мировой автопром может потерять $210 млрд в 2021 году из-за кризиса поставок. При этом дефицит полупроводников — это только часть глобальной проблемы, пишет Reuters со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Alixpartners.

Высокие цены и ограниченные поставки стали и пластика вынуждают компании сокращать производство. Из-за этого в мире могут не выпустить порядка 7,7 млн автомобилей.

По данным IHS Markit, мировой рынок машин в 2021 году уже лишился более 7 млн авто из-за дефицита микрочипов. Аналитики предполагают, что к концу года будет произведено 75,8 млн автомобилей, а в 2022 году производство сократится на 8,45 млн экземпляров и составит 82,6 млн.

В первой половине текущего года дефицит полупроводников произошел из-за сбоев в поставках из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством. Также кризис усугубился вследствие пожара на заводе в Японии и проблем на заводах в Малайзии, которая является важным поставщиком чипов.

Ранее Ruposters писал, что в России запретили госзакупки импортных ноутбуков и микросхем.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эдвард Бил хотел отмазаться после ДТП: "Пытался поднять вопрос на очень серьезном уровне"
Эдвард Бил хотел отмазаться после ДТП: "Пытался поднять вопрос
Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл вышла в свет в украшениях стоимостью 400 тысяч долларов
Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
В Нижнем Новгороде проходит конференция по антитеррористической защищенности детей и молодежи
В Нижнем Новгороде проходит конференция по антитеррористической
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 2021 года
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский
Образовательные организации должны заниматься профилактикой детского травматизма
Образовательные организации должны заниматься профилактикой детского
Чем порадовать свои волосы этой осенью: новые гаммы для ухода и яркие аксессуары
Чем порадовать свои волосы этой осенью: новые гаммы для ухода и яркие
Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое
В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета юных туристов
В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета
Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД
Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД
В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась археологическая школа
В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась
Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по обеспечению безопасности детей
Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по

Топ на сегодня

Недели моды в Милане: звезда "Сплетницы" Джордан Александер, Анна Винтур, Дерек Бласберг на показе Fendi
Недели моды в Милане: звезда "Сплетницы" Джордан
Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке с годовалой дочерью Уиллой: новые фото
Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке с годовалой дочерью Уиллой:
Энергетические оборотни: люди, которые носят маски
Энергетические оборотни: люди, которые носят маски
Российская пенсионерка отсудила более 4,5 миллиона рублей за протекающую крышу
Российская пенсионерка отсудила более 4,5 миллиона рублей за
Филипп Янковский, Оксана Фандера, Инна Чурикова и другие на премьере фильма "Иван Денисович"
Филипп Янковский, Оксана Фандера, Инна Чурикова и другие на премьере

Еще по теме

Toyota остановила конвейер из-за нехватки стали
Дефицит PS5 и Xbox Series сохранится в следующем году
Минэкономразвития ожидает рост производства легковых машин в 2017 году
Россия решила спасти мировой рынок золота