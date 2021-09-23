Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Османн, Кьяра Ферраньи и другие на показе Boss

Вадим Карасев

В Милане в разгаре Неделя моды, и после показа Max Mara все переместились в спортивный центр Kennedy Sport Center, где в антураже матча по бейсболу прошел показ совместной коллекции Boss и Russell Athletic. На поле вышли Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Синди Бруна, Джордан Барретт, а также чирлидеры и музыканты. Ну а с трибун за действом наблюдали Кьяра Ферраньи и Федез, Наталья Османн и другие гости.

Спорт-шик определенно возвращается! Новая коллекция состоит из простых и понятных вещей, которые можно миксовать буквально не глядя. При этом одежда за счет ярких расцветок и нашивок выглядит довольно задорно и подходит не только для выходных на стадионе, но и для неформальных тусовок.





Ирина Шейк





Джиджи Хадид





Джоан Смоллс





Синди БрунаДжордан Барретт





Джилл Кортлев





















С бомберами и худи соседствуют более солидные жакеты и пальто, которые, впрочем, все равно рекомендуют смело сочетать со спортивными вещами.

И уже становится понятно, что без вещей оранжевого цвета нам следующей весной не обойтись. У Boss он явно стал "капитаном команды", видели мы его сегодня утром и в коллекции Max Mara.





































Гости показа





Кьяра ФерраньиФедез и Кьяра ФерраньиНаталья ОсманнКсения АдонтсАнн-Катрин ГетцеСофия РезингНадя Бесчетникова