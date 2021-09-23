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Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Османн, Кьяра Ферраньи и другие на показе Boss

Неделя моды в Милане: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Наталья Османн, Кьяра Ферраньи и другие на показе Boss

В Милане в разгаре Неделя моды, и после показа Max Mara все переместились в спортивный центр Kennedy Sport Center, где в антураже матча по бейсболу прошел показ совместной коллекции Boss и Russell Athletic. На поле вышли Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Синди Бруна, Джордан Барретт, а также чирлидеры и музыканты. Ну а с трибун за действом наблюдали Кьяра Ферраньи и Федез, Наталья Османн и другие гости.

Спорт-шик определенно возвращается! Новая коллекция состоит из простых и понятных вещей, которые можно миксовать буквально не глядя. При этом одежда за счет ярких расцветок и нашивок выглядит довольно задорно и подходит не только для выходных на стадионе, но и для неформальных тусовок.


Ирина Шейк


Джиджи Хадид


Джоан Смоллс


Синди Бруна
Джордан Барретт


Джилл Кортлев






С бомберами и худи соседствуют более солидные жакеты и пальто, которые, впрочем, все равно рекомендуют смело сочетать со спортивными вещами.

И уже становится понятно, что без вещей оранжевого цвета нам следующей весной не обойтись. У Boss он явно стал "капитаном команды", видели мы его сегодня утром и в коллекции Max Mara.










Гости показа


Кьяра Ферраньи
Федез и Кьяра Ферраньи
Наталья Османн
Ксения Адонтс
Анн-Катрин Гетце
София Резинг
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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