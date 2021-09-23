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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 сентября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 23 сентября 2021 года

Нумерологический ежедневный прогноз помогает тысячам людей преуспевать в разных сферах жизни, планировать дела, обходить стороной проблемы и препятствия. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы быть удачливее в этот день.


Эксперты называют этот четверг временем новых возможностей и душевного спокойствия. Это прекрасный день для начала новых дел, следования законам вселенского равновесия.

Число-покровитель 23 сентября 2021 года

Для начала нужно выяснить, под управлением какого числа пройдет этот день. Чтобы это узнать, необходимо произвести простой нумерологический расчет — сложить все цифры даты с порядковым номером дня недели: 2+3+0+9+2+0+2+1+4=23. 2+3=5.

Пятерка — символ равенства, равноправия, гармонии. Это день, в который не стоит отдавать себя полностью чему-то одному. Можно работать и уделять при этом время любви, семье, поискам второй половинки, увлечениям и прочему. Это идеальный день для новых знакомств, общения. Постарайтесь побыть немного в уединении, если общение заберет у вас много сил и энергии. Главный символ этого дня — рукопожатие, олицетворяющее взаимопонимание и открытость.



События 23 сентября из прошлого

23 сентября 1784 года король Франции отдал приказ шить все носовые платки квадратными, чтобы экономить ткань. До сих пор их шьют именно такими. Это день, когда в головы людей могут приходить мудрые идеи.

23 сентября 1846 года Иоганн Галле обнаружил Нептун. Астроном пользовался советами Урбена Деверье — известного математика. Это значит, что сегодня вам тоже стоит прислушиваться к рекомендациям окружающих людей.

23 сентября 1848 года американец Джон Кертис создал первую в мире жевательную резинку. Это день великих изобретений и гениальных идей, которыми в будущем смогут пользоваться другие люди.

23 сентября 1873 года в Петербурге зажглись первые в мире электрические фонари. Это день, когда можно покупать новую технику, гаджеты.

23 сентября 1939 года в Нью-Йорке была заложена капсула времени, которую нужно будет открыть в 6939 году, то есть через 5000 лет. Пятерка любит планирование, поэтому не бойтесь сегодня строить планы на будущее.


23 сентября 2002 года в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии. Пятерка любит, когда люди дают друг другу выбор. Старайтесь делать то же самое. Учитывайте чужие интересы в любом деле.

Советы нумерологов на этот четверг

Нумерологи рекомендуют сегодня не переутомляться. Усталость и полная потеря сил может крайне отрицательно сказаться на настроении и удаче.

Сегодня у вас может появиться страх перед неизвестным. Если придется заниматься новыми делами, не бойтесь. Это отличный способ получить новые эмоции, яркие впечатления.

Не бойтесь идти на компромиссы. Это не проявление слабости. Наоборот, стемление договориться указывает на силу вашего характера и мудрость. Люди начнут тянуться к вам.

Свести проблемы к минимуму помогут невозмутимость, хладнокровие, душевное спокойствие. Пятерка очень не любит нервозность и негатив.

Это день любви, уважения, доброты и дружбы. Цените это и стремитесь к взаимопониманию.

Талисманы удачи на 23 сентября

Черный цвет в одежде. Внимательность сегодня первостепенна. Черный оттенок поможет вам повысить работоспособность, выносливость и позволит замечать тонкости, которые увидеть очень непросто.


Символ Инь и Ян. Данный символ как нельзя лучше отражает всю суть числа 5. Можете поставить его на рабочий стол компьютера или на заставку в телефоне. Если вы периодически будете на него смотреть, вам удастся сохранить внутреннюю гармонию.


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По материалам: dailyhoro.ru

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