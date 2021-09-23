Образовательные организации должны заниматься профилактикой детского травматизма

Педагог дополнительного образования Станции юных техников города Россоши Воронежской области Людмила Соколова считает, что профилактика детского травматизма должна быть неотъемлемой частью работы образовательных организаций.

«Если образовательное учреждение постоянно работает для профилактики детского травматизма на дорогах, оно сохраняет жизни своих учеников», – заявила она в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Людмила Соколова отметила, что существует много авторских методик, которые учат ребят правильному поведению на дорогах, а практические занятия позволяют закрепить полученные навыки.

«Вместе с сотрудниками ГИБДД и автошкол мы организуем палаточный лагерь юных инспекторов дорожного движения, где дети имеют возможность не только на практике отрабатывать правила, но и получать навыки вождения автомобилей и мотоциклов под руководством профессионалов. В этом году мы получили специальный автобус с разными тренажерам для отработки ПДД, дети с удовольствием учатся на них, и как результат – у нас заметно снизился детский травматизм на дорогах», – комментирует педагог.

Людмила Соколова отметила, что одним из стимулов к тому, чтобы внимательно изучать правила дорожного движения, становятся различные тематические конкурсы, в которых ребята с удовольствием участвуют.