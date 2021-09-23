Памфилова сравнила систему наблюдения за выборами в России и Канаде

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года

17:59 Автор: Евгения Филиппова

Критикам избирательной системы в России стоит обратить внимание на выборы на Западе. Например, в Канаде нельзя фотографировать и снимать видео на избирательных участках. Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК 23 сентября.

«В Канаде выборы сейчас проходили, совсем недавно, это я к нашим критикам, которые истерили по поводу нашей системы видеонаблюдения. Что там происходит на участках, никто не видит», — сказала она.

Памфилова отметила, что в Канаде запрещено вести съёмку на избирательных участках. За нарушение этого правила может последовать штраф в пять тысяч долларов. СМИ «могут немного поснимать через дверной проём», но только если разрешит руководитель избирательного участка, рассказала глава ЦИК.

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Она подчеркнула, что прежде чем критиковать российскую избирательную систему, нужно посмотреть на западную. «Никаких брёвен не видят, только все наши соринки вытаскивают», — заявила Памфилова.

Как сообщала ранее глава Центризбиркома, средства видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в России охватили около 96 процентов избирательных участков во всех 85 регионах страны, передаёт РИА «Новости».

В России 17—19 сентября проходили избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы, глав 12 регионов (девять прямых и три — через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

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