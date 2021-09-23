Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 2021 года

23 сентября в Самаре состоялась торжественная церемония награждения победителей смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 2021 года, информирует Минпросвещения России.

Участники продемонстрировали свои знания и умения в четырёх испытаниях: «Визитная карточка казачьего кадетского корпуса», «Открытое занятие», «Тестирование», «Презентация и защита социального проекта».

В церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Паньшин Игорь Владимирович, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Орехов Александр Валерьевич, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также представители Русской православной церкви, Всероссийского казачьего общества.

«Конкурс наглядно продемонстрировал сохранение и возрождение старинных традиций и самобытной культуры. Особенно важно, что эти традиции перенимает наша молодёжь, воспитывающаяся в духе единения и патриотизма. Казачество – это не только достойное прошлое наших дедов и нашего государства, а это настоящее и будущее», – подчеркнул заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

Победителем конкурса стал Новороссийский казачий кадетский корпус (Краснодарский край), второе место занял Самарский казачий кадетский корпус (Самарская область), третье – Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус (Ростовская область).

Также лауреатами смотра-конкурса стали:

- Новороссийский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);

- Самарский казачий кадетский корпус (Самарская область);

- Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус (Ростовская область);

- Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника М.Я. Чайки (Краснодарский край);

- Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева (Краснодарский край);

- Курганинский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);

- Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус (Ростовская область);

- Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора (Московская область);

- Тимашевский казачий кадетский корпус (Краснодарский край);

- Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС (Кемеровская область).

Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» проводится Минпросвещения России совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества в целях выявления и распространения успешного опыта реализации дополнительных общеразвивающих программ, военно-патриотического воспитания молодёжи, развития исторических, культурных и духовных традиций российского казачества. Победитель смотра-конкурса получает переходящее знамя Президента Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации победителям присуждаются денежные премии: за первое место – 3 миллиона рублей, за второе место – 2 миллиона рублей и за третье – 1 миллион рублей.