Путин призвал ускорить ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний

20:12 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Kremlin.ru

Позиция восьми стран препятствует превращению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в полноценный документ, заявил Президент России Владимир Путин по случаю 25-летия открытия Договора для подписания. Заявление главы государства опубликовано в четверг на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что страны, от решения которых зависит вступление в силу Договора и которые ещё не ратифицировали или не подписали его, пересмотрят свою позицию. Сейчас договор ратифицирован 170 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Иран, Израиль, Египет, и Китай и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

«На сегодняшний день документ подписан 185 странами и ратифицирован 170 из них, однако, к сожалению, так и не вступил в силу. Превращению его в полноценный международно-правовой инструмент препятствует позиция восьми государств из числа тех, ратификация договора которыми обязательна», — говорится в заявлении главы государства.

С чего началась кампания по ядерному разоружению

Подобная ситуация, отметил он, не способствует ядерному нераспространению и разоружению.

«Рассчитываем, что руководство стран, от которых зависит судьба ДВЗЯИ, проявит политическую волю, и уже в ближайшие годы удастся обеспечить условия для вступления этого важнейшего многостороннего соглашения в силу. Это, несомненно, отвечало бы интересам всего мирового сообщества», — подчеркнул Владимир Путин.





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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания в сентябре 1996 года. Соглашение расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, введённый Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

Россия в 1996 году подписала, а в 2000 году ратифицировала Договор.

Президент Владимир Путин 2 июня 2020 года подписал указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.

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