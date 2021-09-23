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Работу по профилактике ПДД надо начинать с дошкольников

Работу по профилактике ПДД надо начинать с дошкольников

Методист Центра внешкольной работы Борисоглебского района Воронежской области, сотрудник Зонального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Виктория Ларина обратила внимание на важность раннего обучения детей. 

Она подчеркнула, что для эффективного обучения детей правилам дорожного движения важны практические занятия.

«Детям скучны теория и абстрактные слова, поэтому практика и еще раз практика. Для этого надо не так-то много оборудования и усилий, но зато будет результат. Например, у нас есть велосипедная трасса, которую мы сначала проходим вместе с ребенком: он понимает, где можно ехать, где надо сойти с велосипеда, где остановиться перед пешеходным переходом, где внимательно повернуть. Также мы показываем детям, как надевать наколенники, налокотники, шлемы, они могут рассмотреть их, удобно закрепить на себе, регулировать», – комментирует Виктория Ларина.

Она уточнила, что если начать работать с детьми с пяти лет, то к семи годам ребенок уже будет уверенно чувствовать себя на улице даже без сопровождения взрослых. 

«Чем раньше начать учить правильному поведению на улице дошкольников и тренировать их в реальных условиях, тем больше шансов, что у них выработается устойчивая привычка заботиться о себе и считать это нормой», – резюмировала Виктория Ларина.
# Общество
По материалам: edu.ru

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