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Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

Представители ПФР напомнили россиянам, кто имеет право на повышение пенсии вне зависимости от времени года. Например, такую возможность имеют люди достигшие 80-летнего возраста, получившие северный стаж или уволившиеся с работы, говорится на сайте Пенсионного фонда.

По словам работников ведомства, выплаты увеличивают не с начала какого-то определенного месяца, а сразу при наступлении соответствующих обстоятельств. Таким образом, если пожилому человеку исполнилось 80 лет, то деньги ему начисляют со дня рождения автоматически, без предоставления дополнительных бумаг.

"Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере", - отметили в ПФР.

Однако в случае "северного стажа" придется подать заявление с подтверждающими документами, после чего сумму к получению пересчитают с нового месяца. Также есть традиционные перерасчеты пособий. Например, с 1 января ежегодно индексируются страховые пенсии, а с 1 апреля - по государственному обеспечению, включая социальные. С 1 августа фонд повышает выплаты для работающих пенсионеров и выплаты накоплений по результатам инвестиционной доходности.

Ранее Ruposters писал, что российским пенсионерам рассказали, за каких родственников им положены дополнительные деньги к пенсионному пособию.

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По материалам: uposters.ru

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