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Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл вышла в свет в украшениях стоимостью 400 тысяч долларов

Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл вышла в свет в украшениях стоимостью 400 тысяч долларов

Сегодняшний выход в свет 40-летней Меган Маркл и ее 37-летнего супруга принца Гарри после долгого перерыва привлек к себе даже больше внимания, чем недавнее появление пары на обложке журнала Time. Журналисты сразу же принялись в деталях разбирать образ герцогини Сассекской, которая появилась на публике впервые после рождения дочери Лилибет.


Меган Маркл и принц Гарри

Наряд для официального визита в Нью-Йорк Меган выбрала довольно сдержанный: на ней были черные расклешенные брюки, водолазка, темно-синее пальто и туфли на шпильке в тон. При этом свой образ Маркл дополнила большим количеством ювелирных украшений, общую стоимость которых журналисты Mail Online оценили в более чем 400 тысяч долларов.


Меган Маркл

Самым дорогим акцентом в ее образе стало обручальное кольцо из желтого золота с бриллиантами, стоимостью около 372 тысяч долларов. На руках Меган также красовались кольцо с бриллиантами в виде снежинок — один из подарков принца Гарри — и украшение на мизинце. По слухам, это кольцо с бриллиантами было подарено Меган неизвестным спонсором с Ближнего Востока, а о его стоимости остается только догадываться. Загадкой остается и то, когда именно Маркл получила этот подарок: еще до сложения с себя королевских обязанностей или уже после.


На запястье левой руки Меган красовались золотые часы Cartier, которые раньше принадлежали покойной матери принца Гарри принцессе Диане. Леди Ди получила их в подарок от отца на свой 21-й день рождения, а потом Гарри передал их Меган как семейную реликвию. Раньше стоимость часов оценивалась где-то в 24 тысячи долларов, однако, учитывая их историю, можно предположить, что сейчас этот аксессуар стоит куда дороже. Образ Меган завершали серьги Cartier стоимостью около 16 тысяч долларов, в которых раньше она уже появлялась на собственной свадьбе и крестинах сына Арчи.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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