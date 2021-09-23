В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета юных туристов

В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета юных туристов, сообщает Министерство образования и науки Челябинской области.

Мероприятие состоялось в Челябинском городском бору.

Почти полторы сотни школьников, представляющих все районы областного центра, вышли на старт дистанций спортивного ориентирования от полутора до трех километров по четырем возрастным группам – от 9 до 18 лет.

В челябинской Станции юных туристов рассказали, что зачет Слета проводится по трем дисциплинам: «маршрут» (итоги летних походов), «ориентирование на местности» и «теоретический конкурс». До конца сентября будет подведены результаты и награждены победители среди школьных команд Челябинска.