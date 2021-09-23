Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Хабаровске открылся краевой чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

В Хабаровске открылся краевой чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

В Хабаровске открылся краевой чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

В Хабаровске открылся краевой чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края. 

В этот раз в нем участвуют более 600 человек. Чемпионат проходит в очно-заочном формате по 27 компетенциям: «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Художественный дизайн», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Робототехника» и многим другим. Для соревнований задействовано 49 площадок на базе образовательных учреждений в 11 районах края.

«По поручению президента Владимира Путина мы прикладываем все усилия для того, чтобы содействовать трудоустройству участников нашего конкурсного движения. Необходимо показывать работодателям, что люди с особенностями здоровья являются компетентными специалистами, что они могут претендовать на достойные рабочие места. Практика показывает, что около 90% конкурсантов находят свое призвание в жизни. Они либо продолжают обучение на различных уровнях образования, либо уже трудоустроены», – подчеркнула руководитель национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

В этом году на соревнования зарегистрировались 175 участников в категориях «Школьники», «Студенты», «Специалисты», «Беби-Абилимпикс». Последняя категория направлена на раннюю профориентацию дошколят в возрасте от шести до восьми лет и проводится в Хабаровском крае впервые.

«Чемпионаты «Абилимпикс» очень важны для нас, потому что на них «особенные» ребята заявляют общественности о себе. В Хабаровском крае они могут освоить множество профессий, и с каждым годом направлений обучения для них становится все больше. С детьми ведется активная профориентационная работа. В техникумах и колледжах региона сейчас обучается около 1 тысячи студентов с особенностями здоровья. В Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске работают три ресурсных центра, которые оказывают преподавателям методическую поддержку», – отметила министр образования и науки края Виктория Хлебникова. 

Окончательные итоги краевого чемпионата «Абилимпикс» подведут 30 сентября.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Эдвард Бил хотел отмазаться после ДТП: "Пытался поднять вопрос на очень серьезном уровне"
Эдвард Бил хотел отмазаться после ДТП: "Пытался поднять вопрос
Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл вышла в свет в украшениях стоимостью 400 тысяч долларов
Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
В Нижнем Новгороде проходит конференция по антитеррористической защищенности детей и молодежи
В Нижнем Новгороде проходит конференция по антитеррористической
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 2021 года
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский
Образовательные организации должны заниматься профилактикой детского травматизма
Образовательные организации должны заниматься профилактикой детского
Чем порадовать свои волосы этой осенью: новые гаммы для ухода и яркие аксессуары
Чем порадовать свои волосы этой осенью: новые гаммы для ухода и яркие
Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое
В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета юных туристов
В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета
Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД
Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД
В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась археологическая школа
В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась
Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по обеспечению безопасности детей
Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по

Топ на сегодня

Недели моды в Милане: звезда "Сплетницы" Джордан Александер, Анна Винтур, Дерек Бласберг на показе Fendi
Недели моды в Милане: звезда "Сплетницы" Джордан
Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке с годовалой дочерью Уиллой: новые фото
Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке с годовалой дочерью Уиллой:
Энергетические оборотни: люди, которые носят маски
Энергетические оборотни: люди, которые носят маски
Российская пенсионерка отсудила более 4,5 миллиона рублей за протекающую крышу
Российская пенсионерка отсудила более 4,5 миллиона рублей за
Филипп Янковский, Оксана Фандера, Инна Чурикова и другие на премьере фильма "Иван Денисович"
Филипп Янковский, Оксана Фандера, Инна Чурикова и другие на премьере

Еще по теме

На Камчатке стартовал III региональный чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Калуге чествовали победителей регионального отборочного этапа «Абилимпикс»
В Калининградской области 16 сентября пройдет V региональный чемпионат «Абилимпикс»