В Нижнем Новгороде проходит конференция по антитеррористической защищенности детей и молодежи

В Нижнем Новгороде проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Мероприятие проводится на площадке Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.

Подобная конференция проводится впервые России и включает в себя цикл мероприятий, направленных на комплексный анализ состояния системы антитеррористической защищенности образовательных учреждений и выработку единого подхода к вопросам организации безопасности.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова подчеркнула, что в образовательных учреждениях Нижегородской области ведется последовательная плановая работа по предотвращению террористических актов.

«После трагических событий в Казани мы выявляли молодых людей, которые стремились стать такими же «героями». Летом усиливали охрану детских оздоровительных лагерей. Сейчас рассматриваем вариант закрывать каждую школу так же, как дошкольные учреждения. Но у этого решения есть противники. Многие родители привыкли прогуливаться по школьной территории с детьми, они будут испытывать неудобства. Поэтому будем искать компромисс, например, закрывать периметр только на учебное время», – сказала Ольга Петрова.

Глава регионального ведомства сообщила, что всего в области 2850 образовательных объектов и все они оборудованы тревожными кнопками, сигнализацией, камерами слежения, каждый находится под охраной полиции или Росгвардии. При этом министр отметила, что, кроме системы охраны, антитеррористическая защищенность включает большой блок мер социального характера. Поэтому сегодня многократно возрастает роль психолого-педагогического сопровождения школьников и студентов.

«Пермский стрелок готовился к нападению около года. И у него были друзья, знакомые, которые наверняка могли что-то заметить: агрессию, которая внутри него кипела и прорывалась. Именно поэтому сейчас возрастает роль психолога и педагога, которые могут предотвратить подобный ужас. Это очень тяжелый вопрос, но мы должны его решить. И я благодарна лингвистическому университету за то, что он поднимает эти острые темы, благодарна участникам конференции и особенно студентам, которые сегодня пришли послушать экспертов», – добавила Ольга Петрова.

В мероприятии также приняли участие представители Общественной палаты РФ, Экспертного совета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Правительства Нижегородской области, УФСБ России по Нижнему Новгороду, Росгвардии, Академии медико-технических наук РФ, Евразийской ассоциации медицинских и экологических технологий, Ассоциации развития педагогических университетов и институтов, ветеранского движения «Союз десантников России», Общественного совета ГУМВД РФ по Нижегородской области, Общественного совета ГУФСИН России по Нижегородской области, военные журналисты, федеральные и региональные средства массовой информации региона, руководство и студенты образовательных организаций России и Белоруссии.