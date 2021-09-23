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В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась археологическая школа

В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась археологическая школа

В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась археологическая школа «Поехали!», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса. 

«В Севастополе состоялось открытие археологической проектной школы «Поехали!» для участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Открытие первой археологической проектной школы состоялось на площадке Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе», – говорится в сообщении.

Уточняется, что основам археологии в школе будут обучаться 40 детей. В течение двух недель они прослушают лекции об истории и культуре полуострова Крым, посетят места археологических раскопок и поучаствуют в интерактивных занятиях на территории исторического заповедника «Херсонес Таврический».

Конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5–10-х классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. Новый сезон конкурса стартовал 26 марта 2021 года. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Соорганизатором конкурса является Российское движение школьников.

«Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.

Партнеры конкурса – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Херсонес Таврический – полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове, который находится на юго-западном побережье Крыма. Национальный заповедник «Херсонес Таврический» является крупным музейным и научно-исследовательским учреждением. В его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры, а также средневековые крепости Чембало и Каламита. Археологи ведут раскопки Херсонеса с 1827 года. В 2013 году объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» внесен в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» входит в число наиболее популярных туристических объектов в г. Севастополе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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