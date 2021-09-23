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Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД

Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД

Методик обучения безопасному поведению на дорогах достаточно, но важно человеческое отношение педагогов к этому вопросу, заявила в эфире онлайн-программы «Образовательная среда»  директор Института воспитания РАО Наталья Агре. 

Она подчеркнула, что на тему сохранения жизни детей надо смотреть с точки зрения повышения общей культуры и поддержки нравственных ценностей.

«Сейчас в каждом регионе существует достаточно много вполне рабочих методик изучения правил дорожного движения детьми разных возрастов – их просто необходимо улучшать. Кроме того, на сайтах Госавтоинспекции и Министерства просвещения есть разделы с утвержденными и одобренными экспертами методиками, их можно смело использовать, подключая центры дополнительного образования в регионах, открывающиеся «Кванториумы». При этом, подчеркну, надо мониторить ситуацию с детским травматизмом в регионе и выстраивать работу исходя из конкретных данных и с учетом специфики субъекта», – уточнила Наталья Агре.

По ее мнению, профилактическая работа должна вестись параллельно с родителями, педагогами и детьми, а региональным властям стоит выделять деньги на обучение педагогов современным методикам преподавания правил дорожного движения.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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