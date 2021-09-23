Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Володин рассказал, когда должна начинаться избирательная кампания

Володин рассказал, когда должна начинаться избирательная кампания

Володин рассказал, когда должна начинаться избирательная кампания

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года


21:39  Автор: Ольга Шульга



Политик должен начинать избирательную кампанию на второй день после закончившихся выборов, в противном случае у него не будет возможности победить и в дальнейшем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в четверг сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы говорим о выборах, они начинаются на следующий день как только заканчивается избирательная кампания. Только в этом случае есть будущее у политика и возможность победить в следующей избирательной кампании. Если депутат, избравшись, будет ждать следующей избирательной кампании пять лет и потом за два месяца начнёт её, может всё быть непредсказуемым», — пояснил спикер.

По мнению Володина, если политик начинает следующую избирательную кампанию на второй день после выборов, не теряет связь с людьми и скрупулёзно решает все вопросы, которые избиратели обозначили на встречах, у него есть «всё для того, чтобы вновь переизбраться».

Парламентарий также пояснил, почему решил идти на выборы в Саратовском одномандатном округе:

«Вся моя политическая карьера связана с Москвой, но мандат и доверие изначально оказали жители моей родной Саратовской области. Я этим дорожу, поэтому к ним же возвращаюсь каждый раз», — рассказал Володин.

Володин призвал избранных от Саратовской области депутатов Госдумы отчитываться о своей работе


С 17 по 19 сентября в России прошли избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. По итогам обработки 100 процентов протоколов «Единая Россия» набрала 49,82 процента голосов. Партия победила в 198 одномандатных округах. Кроме того, по предварительным расчётам, «Единая Россия» получает примерно 112 депутатских мандатов по списку. Таким образом, в сумме получается конституционное большинство (более 300 мандатов). Следующими идут партии КПРФ (18,93 процента голосов), ЛДПР (7,55), «Справедливая Россия — За правду» (7,46), «Новые люди» (5,32). Центральная избирательная комиссия планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.

Вячеслав Володин, по итогам обработки 100 процентов протоколов, с большим отрывом лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе № 163. Он набрал 72,11 процента голосов. На втором месте по округу — кандидат от КПРФ Александр Анидалов с 16,03 процента голосов, на третьем — Дмитрий Пьяных (ЛДПР), набравший 2,49 процента голосов.



#выборы в Госдуму

Ещё материалы: Вячеслав Володин

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эдвард Бил хотел отмазаться после ДТП: "Пытался поднять вопрос на очень серьезном уровне"
Эдвард Бил хотел отмазаться после ДТП: "Пытался поднять вопрос
Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл вышла в свет в украшениях стоимостью 400 тысяч долларов
Таинственное кольцо на мизинце и часы принцессы Дианы: Меган Маркл
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
Мировой автопром может потерять $210 млрд из-за кризиса поставок
В Нижнем Новгороде проходит конференция по антитеррористической защищенности детей и молодежи
В Нижнем Новгороде проходит конференция по антитеррористической
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» 2021 года
Подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский
Образовательные организации должны заниматься профилактикой детского травматизма
Образовательные организации должны заниматься профилактикой детского
Чем порадовать свои волосы этой осенью: новые гаммы для ухода и яркие аксессуары
Чем порадовать свои волосы этой осенью: новые гаммы для ухода и яркие
Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Россиянам объяснили, кто имеет право на повышение пенсии в любое
В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета юных туристов
В Челябинской области почти 150 школьников стали участниками Слета
Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД
Важно обучать педагогов современным методикам преподавания ПДД
В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась археологическая школа
В Севастополе для участников конкурса «Большая перемена» открылась
Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по обеспечению безопасности детей
Минпросвещения России совместно с МВД реализует масштабные проекты по

Топ на сегодня

Недели моды в Милане: звезда "Сплетницы" Джордан Александер, Анна Винтур, Дерек Бласберг на показе Fendi
Недели моды в Милане: звезда "Сплетницы" Джордан
Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке с годовалой дочерью Уиллой: новые фото
Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке с годовалой дочерью Уиллой:
Энергетические оборотни: люди, которые носят маски
Энергетические оборотни: люди, которые носят маски
Российская пенсионерка отсудила более 4,5 миллиона рублей за протекающую крышу
Российская пенсионерка отсудила более 4,5 миллиона рублей за
Филипп Янковский, Оксана Фандера, Инна Чурикова и другие на премьере фильма "Иван Денисович"
Филипп Янковский, Оксана Фандера, Инна Чурикова и другие на премьере

Еще по теме

ЦИК готов провести президентскую избирательную кампанию
Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
Володин зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы
Миронов указал на честность кампании по сравнению с выборами 2011 года