Володин рассказал, когда должна начинаться избирательная кампания

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года

21:39 Автор: Ольга Шульга

Политик должен начинать избирательную кампанию на второй день после закончившихся выборов, в противном случае у него не будет возможности победить и в дальнейшем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в четверг сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы говорим о выборах, они начинаются на следующий день как только заканчивается избирательная кампания. Только в этом случае есть будущее у политика и возможность победить в следующей избирательной кампании. Если депутат, избравшись, будет ждать следующей избирательной кампании пять лет и потом за два месяца начнёт её, может всё быть непредсказуемым», — пояснил спикер.

По мнению Володина, если политик начинает следующую избирательную кампанию на второй день после выборов, не теряет связь с людьми и скрупулёзно решает все вопросы, которые избиратели обозначили на встречах, у него есть «всё для того, чтобы вновь переизбраться».

Парламентарий также пояснил, почему решил идти на выборы в Саратовском одномандатном округе:

«Вся моя политическая карьера связана с Москвой, но мандат и доверие изначально оказали жители моей родной Саратовской области. Я этим дорожу, поэтому к ним же возвращаюсь каждый раз», — рассказал Володин.

Володин призвал избранных от Саратовской области депутатов Госдумы отчитываться о своей работе

С 17 по 19 сентября в России прошли избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. По итогам обработки 100 процентов протоколов «Единая Россия» набрала 49,82 процента голосов. Партия победила в 198 одномандатных округах. Кроме того, по предварительным расчётам, «Единая Россия» получает примерно 112 депутатских мандатов по списку. Таким образом, в сумме получается конституционное большинство (более 300 мандатов). Следующими идут партии КПРФ (18,93 процента голосов), ЛДПР (7,55), «Справедливая Россия — За правду» (7,46), «Новые люди» (5,32). Центральная избирательная комиссия планирует утвердить окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.

Вячеслав Володин, по итогам обработки 100 процентов протоколов, с большим отрывом лидирует на выборах в Саратовском одномандатном округе № 163. Он набрал 72,11 процента голосов. На втором месте по округу — кандидат от КПРФ Александр Анидалов с 16,03 процента голосов, на третьем — Дмитрий Пьяных (ЛДПР), набравший 2,49 процента голосов.

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