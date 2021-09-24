Александр Овечкин рассказал о воспитании сыновей и отношениях с женой Анастасией Шубской: "Мы разные, но это хорошо"

Вадим Карасев

На прошлой неделе прославленный российский хоккеист и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил свой день рождения: ему исполнилось 36 лет. По этому случаю спортсмен дал новое интервью изданию OK!, в котором рассказал не только о карьере, но и о любимой семье.





Александр Овечкин и Анастасия Шубская с сыновьями Ильей и Сережей

Так, в беседе с главредом журнала Вадимом Верником Александр вспомнил о первой встрече со своей будущей женой Анастасией Шубской. С дочерью покойной актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского хоккеист познакомился на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. При этом по-настоящему сблизились они только спустя много лет после этой встречи.

Мы встретились на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Настя была с отцом — Кириллом Шубским. Познакомились, тусовались в "Русском доме". Мы просто в одной компании все время находились. Потом прошло семь лет, прежде чем мы встретились снова. Получилось так, что я увидел Настю в инстаграме и написал: "Какие люди! Как дела?". Она ответила где-то через час. Ну и понеслось,

— рассказал о начале романа с Настей Овечкин.





Анастасия Шубская и Александр Овечкин

Александр и Настя начали встречаться в 2015 году, а летом 2016-го сыграли пышную свадьбу. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей: трехлетнего Сережу и годовалого Илью. Большую часть времени Александр Овечкин проводит на тренировках, поэтому забота о детях в основном ложится на хрупкие плечи 27-летней Шубской. В новом интервью Александр в очередной раз восхитился чуткостью супруги и ее заботой:

Настя меня понимает, поддерживает. Она делает все для того, чтобы мне было комфортно. Она чувствует, когда мне что-то нужно, и во всем помогает — так же как и я ей. Овечкин не отрицает, что они с женой очень разные по характеру, однако убежден, что именно это и держит их вместе:

Может, и разные, но это хорошо. Если Насте что-то не нравится, она об этом говорит, а я негативные эмоции больше в себе держу.





Александр также рассказал о воспитании двоих сыновей. По словам хоккеиста, в старшем сыне уже чувствуется характер: Овечкин описал маленького Сережу как очень энергичного и хитрого ребенка. Появление в семье младшего Ильи старший сын пары воспринял спокойно, однако иногда между братьями все же случаются мелкие ссоры.

Сережа его сильно любит, но с игрушками тяжело расстается. Когда Илья приходит и забирает его игрушки, там сразу крики, шум, гам,

— рассказал Овечкин.





Александр уточнил, что уже несколько месяцев он вместе с женой и детьми живет в Москве, где у спортсмена сейчас проходят тренировки. При этом основное время семья проводит в США. По словам Овечкина, по-настоящему дома он ощущает себя в России, но при этом очень любит Америку, где занимается любимым делом и где у него много друзей.





Яна Марковская