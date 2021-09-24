Александр Овечкин рассказал об адаптации к жизни в США

Вадим Карасев

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал о том, как он адаптировался к жизни в США. На первое время спортсмену даже дали персонального помощника, к которому он мог обратиться по любому вопросу.

"Для меня это был стимул. Когда я приехал в Америку, мне сказали: "Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь позвонить или менеджерам, или игрокам, или своему помощнику". Мне сразу дали персонального помощника", — вспомнил хоккеист в интервью изданию OK.

Также разобраться во всем вокруг ему помогал партнер по команде Дайнюс Зубрус. Он был русскоязычным, и игрок многое от него узнал про культуру и правила поведения в чужой стране.

В команде был еще русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус, вот он мне очень сильно помогал: мы с ним ходили в магазины, рестораны, он мне рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах.

В составе сборной России Овечкин трижды выигрывал чемпионат мира — в 2008, 2012, 2014 годах. Он является обладателем двух серебряных наград и четырех бронзовых. В составе "Вашингтона" в 2018 году форвард завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Ruposters писал, что российский футболист рассказал о своем впечатлении от жизни в США.