Арестован бывший вице-премьер Крыма

Вадим Карасев

Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Его подозревают в хищении более 57 миллионов рублей.

По версии следствия, задержанный, вместе с бывшим министром строительства и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым и генеральным директором компании "Мастер-ЮГ" Романом Журавлевым, украл эти деньги из бюджета. Кабанову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 22 ноября 2021 года.

Экс-чиновнику выдвинуты обвинения в мошенничестве при строительстве в 2020 году водовода к Симферополю. Свою вину он не признал. Храмова арестовали на два месяца, его защита намерена обжаловать это решение.

Кабанов был на посту вице-премьера Крыма с ноября 2018 года. Он отвечал за строительный комплекс республики и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. 23 сентября глава Крыма Сергей Аксенов принял его отставку по собственному желанию. За день до этого уволился Храмов.