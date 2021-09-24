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Что символизируют синяя, белая и красная полосы на флаге Крыма

Что символизируют синяя, белая и красная полосы на флаге Крыма
24 сентября — День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым

00:37  Автор: Юлия Сапрыгина



Новый праздник был учреждён в 2015 году и отмечается с 2016 года. День герба и флага Республики Крым встал в один ряд с такими официальными датами, как День Республики Крым, День воссоединения Крыма с Россией и день Конституции Республики.

Государственный флаг Крыма — это прямоугольное полотнище из трёх разновеликих полос: верхней синего, средней — белого и нижней — красного цветов.

Они обозначают, соответственно, трагические страницы истории полуострова; надежду на светлое будущее; и чистый лист, на котором пишется современная история Республики.

Государственный герб Республики Крым представляет собой червлёный варяжский щит, на котором изображён серебряный грифон с раковиной с голубой жемчужиной в правой лапе.


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Щит увенчан лучами восходящего солнца. По сторонам щита изображены две белые античные колонны, соединённые лентой красно-бело-синего цвета, как и на флаге.

Символы на гербе Республики Крым обозначают: красное поле щита — драматическая, нелёгкая судьба полуострова, форма щита — напоминание о древнем торговом пути «Из варяг в греки», грифон — символ Крыма с давних времён. О связи с античной историей говорят и колонны. Жемчужина указывает на уникальность Крыма. А восходящее солнце символизирует возрождение и надежду на процветание.

 

#история #Крым


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По материалам: pnp.ru

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