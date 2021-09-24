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Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края

Дегтярёв вступил в должность губернатора Хабаровского края

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года


09:14  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Победивший на выборах губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вступил в должность. Церемония инаугурации проходит 24 сентября в Хабаровском краевом музыкальном театре, сообщает ТАСС.

Дегтярёва избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17-19 сентября. За него проголосовало 56,77 процента избирателей.

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«Для меня, как для главы региона, доверие граждан — главная оценка и стимул работать больше и усерднее на благо Хабаровского края, Дальнего Востока и России», — отметил Дегтярёв в ходе церемонии.

Он также рассказал, что за время работы в субъекте посетил все районы и встретился с десятками тысяч людей.

Дегтярёв стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края в июле 2020 года после ареста Сергея Фургала.



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По материалам: pnp.ru

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