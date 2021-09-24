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До 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах в бюджете предусмотрено более 302 млрд рублей – Татьяна Голикова

До 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах в бюджете предусмотрено более 302 млрд рублей – Татьяна Голикова

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что до 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах России в бюджете предусмотрено более 302 миллиардов рублей, информирует ТАСС. 

Об этом она сообщила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РФ.

«Более 302 миллиардов рублей предусматривается в трехлетнем бюджете на строительство к 2024 году 1 300 школ и 260 миллиардов рублей - на капитальный ремонт 4,5 тысяч уже существующих школ», - сказала Татьяна Голикова. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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