До 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах в бюджете предусмотрено более 302 млрд рублей – Татьяна Голикова

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что до 2024 года на строительство 1 300 школ в регионах России в бюджете предусмотрено более 302 миллиардов рублей, информирует ТАСС.

Об этом она сообщила на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве РФ.

«Более 302 миллиардов рублей предусматривается в трехлетнем бюджете на строительство к 2024 году 1 300 школ и 260 миллиардов рублей - на капитальный ремонт 4,5 тысяч уже существующих школ», - сказала Татьяна Голикова.