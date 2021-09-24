Движение "Голос" подтвердило, что электронное голосование в Москве прошло без фальсификаций

Вадим Карасев

Движение "Голос"* опубликовало на своем сайте подробный разбор от аналитика и социолога Бориса Овчинникова, который объяснил разницу в результатах между онлайн- и офлайн-голосованием. Не отличаясь симпатиями к власти, он признает: разница между результатами на обычных участках и онлайн-участках объясняется естественными причинами.

"Различия в соотношении онлайн- и офлайн-голосов в электоратах разных кандидатов выглядят на первый и даже на второй взгляд логичными", — пишет аналитик "Голоса"*.

Так, несмотря на ожидания оппозицией "накруток" по одномандатным округам, скандально известный депутат Рашкин получил больше голосов, чем КПРФ в среднем, а кандидат от ЕР Баженов — меньше, чем ЕР в среднем. Эти результаты Овчинников называет "настолько органичными", что можно быть уверенными: они не нарисованы с нуля.

Ключевым аргументом стала четкая связь: доля избирателей, которые в 2021 году голосовали онлайн, была тем выше, чем выше был результат "Единой России" в 2016 году на тех же участках. Таким образом, агитация партии за ДЭГ возымела успех, и ее сторонники чаще пользовались электронным голосованием — этим и объясняются разрывы на реальных и виртуальных участках.

Овчинников с помощью математических методов предположил, как бы голосовали люди пять лет назад в онлайне, если бы такая опция существовала. Оказалось, что ничего бы существенно не изменилось, что тоже говорит о достоверности результатов выборов. При этом у ЕР мог бы быть даже больший отрыв в онлайне.

Почему для "Единой России" модель показывает, что различия между офлайновыми и онлайновыми результатами должны быть даже больше, чем они сейчас получились по факту? Предположу, что главная причина: моя модель не учитывает "соседский фактор", влияние окружения. Моя модель предполагает, что выбравшие офлайн-голосование голосуют в среднем одинаково по всей Москве — и на оппозиционных участках, где большинство голосует офлайн, и на провластных участках, где большинство голосует онлайн.

Эксперт "Голоса"* делает выводы: утверждения оппозиции о том, что наблюдаемые различия однозначно объясняются фальсификациями, не имеют под собой никаких оснований — все "аномалии" оказываются вполне обычными эффектами, связанными с ходом избирательной кампании и особенностями нового формата голосования.

* внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента