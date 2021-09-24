Финалисты «Учителя года России – 2021» дадут конкурсные уроки в лицее № 11 Ростова-на-Дону

В Ростов-на-Дону прибыли победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Учителя из всех регионов собрались в лицее № 11, чтобы познакомиться с площадкой, где уже 26 сентября начнутся конкурсные испытания, сообщает Минпросвещения России.

«Мы долго стремились к тому, чтобы конкурс «Учитель года России» пришёл в Ростовскую область. Конкурсные испытания очень волнительны, для нас это тоже своеобразное испытание нашей системы образования. Желаю сохранить хорошее настроение, потому что во многом это секрет успеха», – отметила Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Директор лицея № 11 Валентина Потатуева поприветствовала финалистов в стенах образовательного учреждения и рассказала о расположении кабинетов, которые подготовлены под конкурсные испытания, работу жюри и счётной комиссии.

«Мы понимаем, сколько интересных уроков увидят наши дети, мы постараемся сделать пребывание участников в стенах школы комфортным. Наш лицей является также региональным координатором федерального проекта «УчимЗнаем». Сегодня в лицее работает высокопрофессиональный творческий коллектив, в составе которого есть победители и призёры регионального и федерального этапов конкурса «Учитель года России», – рассказала руководитель лицея.

Конкурсанты, члены жюри и сопровождающие посмотрели приветственный ролик о лицее и ознакомились с классами, где будут проходить конкурсные испытания.

Также состоялся организационно-методический семинар для членов жюри первого очного тура, где были подробно проанализированы критерии оценивания испытаний «Методическая мастерская» и «Урок».

Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин объявил состав групп межпредметного жюри. Нововведениями этого года стало вхождение в состав жюри первого очного тура лауреатов конкурса «Учитель года России – 2020», а также то, что каждой группой руководят два сопредседателя – абсолютный победитель конкурса и ректор одного из подведомственных Минпросвещения России педагогического вуза.

Затем финалисты осмотрели площадку исторического парка «Россия – Моя история», на которой впервые в этом году пройдёт конкурсное испытание «Классный час» для 15 лауреатов.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников: он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.