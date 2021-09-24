Финансовый гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Если вы хотите стать счастливее, необходимо обрести удачу в финансовой сфере. Чтобы это сделать, постарайтесь следовать простым рекомендациям астрологов на эту неделю с 27 по 3 число.

На этой неделе начинается период ретроградного Меркурия. Именно поэтому астрологи отмечают, что для финансовой деятельности и работы наступает далеко не самое благоприятное время. Многим из нас придется пройти через трудности, а остаться на плаву в денежном плане помогут самые действенные финансовые обереги. Они не позволят вам потерять заработанные средства.

Овен

Самое главное для Овнов сейчас — избавиться от жалоб и негатива. Это поможет им перестать портить себе жизнь и отпугивать удачу, которая и так будет в дефиците. Оптимистичный настрой и умение философски относиться к неприятностям помогут Овнам оставить за собой лидирующую позицию или достичь успеха. В финансовой и рабочей сферах все средства хороши — конечно, кроме обмана и нарушения закона. Если Овны сохранят огонь и мотивацию внутри себя, у них все будет получаться. Время сейчас на их стороне, поэтому торопиться не стоит.

Телец

Тельцам стоит обратить внимание на пять причин, из-за которых людей чаще всего преследуют неудачи в жизни. На этой неделе нужно как можно ответственнее относиться к тому, что происходит. Хоть Меркурий и будет негативен, остальные ночные светила в полном порядке — их энергия спокойна. Именно поэтому Тельцам при желании можно сфокусироваться на другой сфере жизни, сделав работу и бизнес второстепенными. Все рабочие неурядицы этой недели довольно быстро себя исчерпают, так что не стоит бить тревогу раньше времени.

Близнецы

Людям данного Знака стоит как можно меньше тратить деньги, по крайней мере, в первые несколько дней ретроградного Меркурия. Заняться плановыми покупками можно ближе к выходным. На финансовом радаре могут возникнуть новые проблемы. Ни в коем случае не стоит брать деньги в долг или давать кому-то взаймы. Также астрологи советуют Близнецам временно не начинать ничего нового и стараться укреплять денежный поток несколькими простыми способами. Звезды благоволят одиночкам, поэтому если придется заниматься чем-то самостоятельно, ничего страшного в этом нет.

Рак

У каждого Знака Зодиака своя мотивация. Ракам нужно помнить о том, что заставляет их двигаться вперед, вставать по утрам. Деньги сейчас второстепенны. Главную роль в становлении успеха играет высшая цель — помощь окружающим, попытка доказать себе свою состоятельность или нечто иное. Положительно на настроении и удаче Раков скажутся деловые поездки, но главное, чтобы путь пролегал не очень дальний, ведь на ретроградном Меркурии довольно опасно отправляться в другие страны или в долгие автомобильные путешествия.

Лев

Больше всего с деньгами будет везти представителям таких профессий, как строитель и риэлтор. Если деятельность Львов связана с недвижимостью и ремонтом, удача на их стороне. Всем остальным стоит быть предельно осторожными. На этой неделе ночные светила захотят взять со Львов плату за прошлые ошибки. Представители этого Знака увидят работу кармы в деле. Сейчас очень важен настрой, поэтому астрологи советуют этим людям почаще пользоваться аффирмациями на богатство и успех, общаться с вдохновляющими людьми.

Дева

Девам в начале недели стоит почаще пользоваться заговорами на удачу. Астрологи отмечают также, что в период с 27 сентября по 3 октября далеко не самым худшим вариантом будет стремление Дев к традиционализму. Сейчас важно обратиться за помощью к корням, к прошлому. В прошлом скрыто множество интересных фактов, которые позволяют лучше понимать настоящее. Возможно, пришло время обратиться за помощью к старшим поколениям. Это поможет понять, как заработать больше денег или просто попробовать подойти к решению проблем с иной стороны.

Весы

У Весов ожидается очень продуктивная неделя в сфере финансов. Им стоит научиться распознавать знаки судьбы, потому что Вселенная постарается предупредить их о чем-то важном. Это их время, их шанс выстрелить с новой идеей, начать новый бизнес или найти новую работу с более благоприятными условиями. Очень важно помнить, что на фоне ретро-Меркурия люди, которых Весы принимают за друзей, могут показать себя с совсем иной стороны. Некоторых людей этого Знака ждут разочарования, но не нужно их бояться. Они закроют одни двери и откроют другие.

Скорпион

Скорпионам предстоит встретить на своем путь злых людей. Специальные заговоры помогут сократить число подобных неприятных встреч. Это будет время, когда необходимо стремиться к самостоятельности во всем. Если вдруг кто-то расстроит Скорпионов, последним лучше не расстраиваться. Не стоит тащить разный хлам в свою душу — обиды, злобу и прочее. Без всего этого будет проще принимать решения и идти вперед. В работе в таком случае их будет ждать успех. Финансовая удача тоже их не покинет.

Стрелец

В отношении коллег астрологи советуют Стрельцам сменить гнев на милость. Если кто-то из сотрудников и товарищей по рабочему процессу совершит ошибку, лучше помочь ее исправить, а не критиковать и сыпать обвинениями. Большое значение в привлечении финансового успеха для Стрельцов будет играть их внешний вид. Стоит надевать почаще одежду цветов, которые привлекают богатство. Люди данного Знака смогут найти применение своим способностям. Это очень благоприятное время для активных и позитивных Стрельцов.

Козерог

Козерогам стоит обратить особое внимание на знаки Вселенной, которые предупреждают о скорой прибыли. Во второй половине недели возможен стремительный рост. Удача на стороне Козерогов, поэтому людям этого Знака необходимо действовать решительно, смело. Это идеальное время для представителей творческих профессий. Пришло время приобщиться к прекрасному — посещать музеи, смотреть классические фильмы, читать интересные и научно-познавательные книги. Все это повысит мотивацию.

Водолей

Водолеи относятся к трем самым ленивым Знакам Зодиака. На этой неделе их стремление к ничегонеделанию может завести их в тупик. Нужно больше работать и меньше переживать по мелочам. Это идеальное время для трудолюбивых людей, которые ничего не откладывают на потом. Также неделя прекрасно подходит для приобретения новых профессиональных навыков, обучения. В будущем это поможет Водолеям повысить доходы и оптимизировать расходы. Всем, у кого нет стимула для совершенствования, стоит обратиться за помощью к близким людям и друзьям.

Рыбы

У Рыб на этой неделе ожидается много дел и забот на работе и в бизнесе. Потребуется много жизненных сил, поэтому астрологи советуют в первую очередь обходить стороной то, что крадет наши силы каждый день. Также эксперты рекомендуют тщательнее продумывать планы и задачи. Еще очень важно для сохранения денег и удачи не зацикливаться на неприятностях. Все нехорошее, что происходит вокруг, — это способ научиться чему-то новому. Совершенных людей не существует, но те, кто стремятся к совершенству, становятся богаче.