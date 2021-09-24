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Google Chrome обвинили в слежке за пользователями

Google Chrome обвинили в слежке за пользователями

Разработчики браузеров обвинили Google в слежении за пользователями из-за появления в новой версии Chrome спорного программного интерфейса. Теперь веб-разработчики имеют возможность фиксировать отсутствие пользователя у компьютера или другого устройства.

Новая функция требует специального разрешения, однако эксперты полагают, что большинство пользователей будут давать его без лишних раздумий. Оно позволит браузеру фиксировать активность не только в нем, но даже в других программах — исходя из этого, он будет сообщать веб-сайтам о том, что человек отошел от ПК или вернулся.

"Функция нарушает конфиденциальность пользователя, фиксирует физическое поведение, распознает распорядок дня (например, обеденное время) и использует это для упреждающих психологических манипуляций — голод, эмоции, выбор", — заявил ведущий специалист Mozilla по веб-стандартам Тантек Челик.

В первый раз за долгое время критику в отношении Chrome активно поддержали также создатели Webkit — браузерного движка, имеющего общие корни с Chromium. Подобная функция, считают они, может стать первым шагом в глобальной слежке.

Как сообщал Ruposters, ранее опасный клон Chrome заразил сотни тысяч смартфонов.

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По материалам: uposters.ru

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